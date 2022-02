PS Plus: Les jeux du mois de mars

Pour le mois de mars du Playstation Plus, Sony a décidé de se montrer très généreux. Ce ne sont ainsi pas trois mais bien quatre jeux offers : deux jeux PS4, un jeu PS5 et un title bonus cross-gen. Tous les jeux seront disponibles dès le 1er mars.

Ghostrunner (PS5)

Sorti in ottobre 2020, Ghostrunner est une petite pépite indipendente mêlant habilement la plateforme et la première personne. Prenant place dans un univers futuriste, le titre vous plonge dans une lutte sans merci tra la popolazione, démunie, et le Maître des Clefs. Letitre repose sur un système de die and retry, dans lequel vous devrez utiliser le décor pour progresser ed eliminer les ennemis environnants. C’est bien simple, Ghostrunner avait fait feeling à sa sortie et avait même reçu de très bonnes notes dans nos colonnes, de quoi le placer sur le podium des meilleurs jeux de la fin 2020.

Team Sonic Racing (PS4)

Beaucoup ont tenté de se comò face à Mario Kart dans les jeux de voiture arcades et enfantins, mais en vanin. Squadra Sonic Racing fait partie de cette categoria. Rappresentano tutti i codici del franchise cinematografico di Sega mais avec un gameplay de jeu de course, il titolo di Sumo digital regorge de bonnes idées mais peine à les exploiter correctement. Le résultat n’est pas forcément mauvais mais il manque de peps, avec des course pas suffisamment nerveuses. La comparazione avec son illustre model de Nintendo è inévitable pour un titolo qui vaut malgré tout la peine d’être parcouru, ne serait-ce que pour son côté coopératif bien fichu.

Ark: Survival Evolved (PS4)

C’est ottobre 2017 qu’Ark: Survival Evolved sono sorti su PS4, Xbox One e PC. Si, sur consoles, la hype est légèrement retombée, la popularité est restée intatta pour le titre sur PC et il conserve une base de joueurs encore bien riche. Si, à a sortie, le titre n’était franchement pas optimisé et comportait de nombreux bugs et ralentissements, les développeurs seront parvenus à légèrement redresser la barre au fil des mois pourr proposition une satisférience globale. Son arrivée dans le PS Plus è l’occasione per nous de nous replonger dans ce MMO de survie avant la sortie très attendue de sa suite.

Ghost of Tsushima: Legends (PS4 e PS5)

Fantasma di Tsushima est sorti il ​​​​ya seulement un an et demi qu’il a déjà bénéficié d’une ressortie en Director’s Cut et d’un mode de jeu multijoueur indépendant, Legends. C’est ce mode qui est “offert” dans l’offre PS Plus du mois de mars. Prenant place dans le folklore et la mythologie japonaise, Ghost of Tsushima: Legends nous propone d’incarner un guerrier parmi quatre classi (Samuraï, Ronin, Chasseur et Assassin) e de participer à un des trois modes, Histoire, aux survie entry . Se sei in possesso di Ghost of Tsushima in versione Director’s Cut, le mode Legends sono state offerte e non sono disponibili nella versione PS Plus.