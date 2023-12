Filmato raro: Kim Jong Un piange mentre tiene un discorso (video)

Nel suo discorso alle donne nordcoreane, egli le implora di avere più figli e promette addirittura di fornire assistenza finanziaria alle famiglie numerose. In questo Paese, tra i più poveri del mondo, molte famiglie scelgono di avere un solo figlio per mancanza di risorse.

Attraversamento di un campo minato e inseguimento in barca… questa è la storia degna di un film sulla fuga di una famiglia dalla Corea del Nord

Nel 2022, il tasso di fertilità della Corea del Nord ha raggiunto 1,9 bambini per famiglia. Un numero sotto la soglia del 2,1 che, in teoria, permette di mantenere il suo rapporto demografico.

Un appello a insegnare ai bambini la via di Kim Jong Un

Dopo aver versato lacrime, il dittatore nordcoreano si è soffiato il naso e poi si è lanciato in un discorso che non ha lasciato spazio a sentimenti teneri. Si consiglia ai genitori di essere fermi con i propri figli e di non esitare a rimproverarli incoraggiandoli a fare meglio.

Infine, il manager determinerà quale crede sia la migliore opzione di carriera che la madre può offrire ai suoi figli: “Le madri non dovrebbero esitare a impiegare i loro amati figli in posizioni e luoghi di lavoro difficili e ad alta intensità di lavoro come quello militare”.