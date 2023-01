La guerra in Ucraina: le immagini satellitari mostrano l’intensità dei combattimenti a Solidar (foto)

DottPesanti combattimenti stanno infuriando a Solidar, nell’Ucraina orientale, mentre la Russia cerca di invertire le sorti della guerra ad ogni costo, cambiando ancora una volta i leader militari proprio mentre Kiev sembra più vicina a mettere in sicurezza le armi pesanti occidentali.









“Tutto ciò che sta accadendo oggi in direzione di Bakhmut o Solidar è lo scenario più sanguinoso di questa guerra”, ha dichiarato Mykhailo Podolak, consigliere presidenziale ucraino, in un’intervista ad Agence France-Presse.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto in serata che i combattimenti “continuano” a Solidar, e il fronte “tiene”. “Stiamo facendo del nostro meglio per rafforzare la difesa ucraina senza alcuna interruzione, anche per un giorno”, nella regione orientale di Donetsk, ha detto.

Il viceministro della difesa ucraino, Ganna Maliar, i russi su “senza successo” partecipano al “completamento” della città di 10.000 abitanti di 10.000 abitanti situata nella città più importante di Bakhmout che gli ucraini in difesa sans repit diversi mesi fa .

Il gruppo Wagner è in questa zona

Il gruppo mercenario russo Wagner, che ha rivendicato la responsabilità della sua cattura, che costituirebbe una vittoria militare per Mosca dopo diverse umilianti battute d’arresto da settembre, è stato smentito non solo dall’esercito ucraino ma anche da quello russo.

Da parte sua, il ministero della Difesa russo ha confermato che “le forze attaccanti stanno combattendo in città”, spiegando che “le unità aviotrasportate hanno bloccato la parte settentrionale e meridionale di Solidar”.



La centrale nucleare di Zaporizhia è stata nuovamente bombardata

Zaporizhia (sud) è stata anche l’obiettivo di nuovi attacchi russi, danneggiando le infrastrutture e provocando un incendio, ha riferito a Telegram giovedì il segretario del consiglio comunale della città Anatoly Kortev.







Inoltre, a seguito dei bombardamenti, le abitazioni dei civili sono state nuovamente danneggiate. Secondo le prime informazioni, nessuno è rimasto ferito”.

Da parte sua, il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha detto mercoledì ai giornalisti che gli Stati Uniti non possono confermare le notizie secondo cui Solidar era caduto e che la città “è andata avanti e indietro ripetutamente”, e che le battaglie sono state davvero molto brutali.