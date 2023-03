FIFA è il leader indiscusso, ma il mercato francese dei videogiochi è rallentato dalla mancanza di console nel 2022

Tuttavia, il settore “hardware” (apparecchiature) è diminuito del 10% in un anno con un fatturato di 1,555 miliardi di euro, a causa di una carenza di semiconduttori, che non ha consentito ai produttori di produrre nuove console PlayStation 5 (Sony) e Xbox. (Microsoft) per soddisfare la forte domanda dei giocatori.