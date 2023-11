Festa Nazionale a Monaco: Chi fa parte della famiglia principesca?

Sono previsti diversi eventi con la sfilata dei carabinieri del Principe, la consegna delle medaglie, un te-deum in cattedrale, l’apparizione della famiglia principesca al balcone, il pranzo nel palazzo principesco e una serata di gala.

Ovviamente tutti gli occhi saranno puntati sulla coppia principesca e sui loro gemelli, il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella, sempre più coinvolti nella vita ufficiale della Rocca, ma anche sugli altri membri della allargata famiglia Grimaldi.

E ovviamente saranno presenti le principesse Caroline e Stephanie. La principessa di Hannover non dovrebbe discostarsi dalle sue usanze indossando un abito Chanel. Le due sorelle del Principe Sovrano saranno accompagnate dai loro figli. Un’occasione per fare il punto su chi fa parte della Famiglia Principesca di Monaco.

Dall’unione con Stefano Casiraghi, morto in un incidente navale nel 1990, la principessa Carolina ha avuto tre figli: Andrea (1984), Charlotte (1986) e Pierre (1987). Andrea vive con la sua famiglia in Svizzera da diversi mesi. Non sappiamo nello specifico in quale campo sia attivo. Sponsorizza la Fondazione Motrice (a sostegno delle persone con disturbi neurologici) e partecipa insieme alla madre all’AMADE (Associazione Mondiale Amici dei Bambini).

Si è sposato civilmente nel 2013 a Monaco e poi religiosamente nel 2014 a Gstaad, in Svizzera, con la ricca ereditiera colombiana Tatiana Santo Domingo, dalla quale ha avuto tre figli: Sasha, India, e Maximilian-Rainier.

La più famosa Charlotte Casiraghi è oggi alla guida degli incontri letterari e filosofici a Monaco, ed è l’immagine della Maison Chanel, che organizza salotti letterari. Dalla sua relazione con il comico e attore Gad El Maleh, ha avuto un figlio, Rafael, di cui Albert e Charlene erano i suoi genitori e padrini. Nel 2019 ha sposato il regista Dimitri Rassam, figlio dell’attrice Carole Bouquet e padre di suo figlio Balthazar.

Pierre Casiraghi ha seguito le orme paterne nel settore immobiliare, dove è stato alla guida di Engeco. È sposato con l’aristocratica e giornalista italiana Beatrice Borromeo e ha due figli Stefano e Francesco. Pierre e Beatrice sono due immagini della maison Dior.

La principessa Alexandra di Hannover è nata nel 1999 dal matrimonio della principessa Carolina e del principe Ernesto Augusto di Hannover. Ha pattinato in modo competitivo. Si laurea in scienze politiche presso un’università americana e si cimenta nel mondo della moda. È innamorata perfetta di Ben Sylvester Strautman da diversi anni.

La principessa Stephanie ha tre figli: Louis (1992), Pauline (1994) e Camille (1998). Louis Ducruet ha lavorato al Monaco Football Club prima di occuparsi del reclutamento dei giocatori. È spesso presente con lo zio durante le attività a Monaco tra cui il Festival Internazionale della Televisione o nei giorni scorsi durante il Festival delle Stelle che ha riunito i migliori chef. È sposato con Marie Chevalier, che lavora in un hotel parigino organizzando grandi eventi, e ha una figlia, Victoire, nata nella primavera del 2023.

Pauline Ducruet aiuta sua madre a organizzare il Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. Dopo aver partecipato a gare internazionali di tuffi, vive a Parigi dove gestisce la sua linea di abbigliamento Alter. Ha una relazione con Maxime Gicardi.

Camille Gottlieb è nata dalla relazione della principessa Stephanie e Jean-Raymond Gottlieb. Fondato “Stai attento Monaco“, Equivalente des giovani conducenti responsabili Belgi. Lavora ad eventi a Monaco.

Altri membri della famiglia allargata che parteciperanno ai festeggiamenti: Mélanie de Massy, ​​nipote della defunta principessa Antoinette (sorella del principe Ranieri) e pronipote della principessa Carolina. Ha passato il testimone da sua madre, la baronessa Elisabeth Anne de Massy, ​​morta nel 2020, alla Federazione Tennistica di Monaco e al Country Club di Monte Carlo.

Tutti i nipoti e pronipoti del principe Ranieri III sono discendenti e in linea di successione al trono, ad eccezione di Raphael Elmaleh e Camilla Gottlieb, che sono nati fuori dal matrimonio.