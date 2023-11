Shakira lunedì è comparsa davanti alla giustizia spagnola con l’accusa di frode fiscale: 8 Otto anni di carcere chiesti dalla Procura

L’artista colombiana, 46 anni, è stata citata in giudizio alle 10:00 (09:00 GMT) da un tribunale della capitale catalana, dove ha vissuto per anni con l’ex calciatore Gerard Pique prima della loro tanto pubblicizzata separazione l’anno scorso.

Tuttavia, è ancora possibile raggiungere un accordo dell’ultimo minuto con i pubblici ministeri, in base al quale Shakira potrebbe dichiararsi colpevole e pagare una grossa multa in cambio dell’interruzione del processo.

In contatto con l’Agence France-Presse, la difesa del cantante “Waka Waka”, che l’anno scorso aveva affermato che il processo era “una questione di principio” per difendere la sua innocenza, ha precisato che nessun accordo era stato ancora raggiunto. Lungi dall’affermare ciò, ma ciò è rimasto teoricamente possibile “fino all’ultimo minuto”.

Dove viveva Shakira?

L’accusa accusa Shakira di non aver pagato le tasse in Spagna negli anni 2012, 2013 e 2014, mentre, secondo lui, in quegli anni viveva nel Paese più di 183 giorni all’anno, che è il limite oltre il quale una persona deve essere considerato una persona. Assessore fiscale lì.

Ha chiesto di essere condannato a otto anni e due mesi di reclusione e a una multa di 23,8 milioni di euro.

La cantante nega categoricamente queste accuse e i suoi avvocati confermano che, nonostante abbia iniziato una relazione con Pique nel 2011, ha continuato a spostarsi in giro per il mondo a causa della sua carriera professionale.

Shakira sostiene di essersi stabilita definitivamente a Barcellona solo alla fine del 2014, prima di trasferire la sua residenza fiscale dalle Bahamas alla Spagna nel 2015, poco prima della nascita del suo secondo figlio.

“Le autorità fiscali hanno visto che avevo una relazione con una cittadina spagnola e hanno iniziato a sbavare”, ha detto l’anno scorso in un’intervista alla rivista ELLE.

Il cantante, che a questo proposito ha già versato 17,2 milioni di euro al fisco, ha dichiarato: “Non devo nulla” al fisco, “e sono sicuro di avere prove sufficienti per sostenere la mia causa e assicurarmi che la giustizia governerà in mio favore”. La questione è volta a sistemare la sua situazione.

Quest’estate la procura ha avviato un altro procedimento contro la cantante, trasferitasi a Miami con i figli dopo la separazione, con l’accusa di un’altra frode fiscale nel 2018, stimata in sei milioni di euro.

“Metodi inaccettabili”

Normalmente si prevede che questo processo duri fino a metà dicembre con circa 120 testimoni.

Per sostenere l’accusa, gli investigatori fiscali hanno analizzato la vita privata della star, interrogato i suoi vicini, controllato i suoi account sui social media e controllato le sue spese nei saloni di parrucchiere di Barcellona o nella clinica dove veniva seguita in città a causa della sua gravidanza. Nel 2012/2013.

“Metodi inaccettabili” per gli avvocati di Shakira, che hanno visto il suo nome comparire nei “Pandora Papers”, un’ampia inchiesta giornalistica pubblicata a fine 2021 che accusa diverse centinaia di personaggi di nascondere beni in società offshore.

Un’autorità nel pop latino, Shakira è stata recentemente sotto i riflettori a causa della sua difficile rottura con Pique, che ha raccontato nella canzone di successo “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”.

Questa collaborazione con l’argentino Bezarap è stata un successo mondiale, vincendo giovedì il Latin Grammy per la canzone dell’anno, il cui testo si riferisce anche al suo “debito con il fisco”.

“I membri della mia squadra hanno cercato di convincermi a cambiare il testo, ma non sono una diplomatica alle Nazioni Unite”, ha detto questa settimana alla rivista spagnola Hola.

Oltre a Shakira, negli ultimi anni diverse personalità hanno avuto problemi con il fisco spagnolo, come i calciatori Cristiano Ronaldo e Messi, che sono stati condannati a meno di due anni di carcere e non hanno dovuto scontarli perché la loro fedina penale era offensiva . Pulizia.

Pique è stato condannato nel 2016 per frode fiscale sui suoi diritti d’immagine e condannato a pagare più di 2,1 milioni di euro al fisco.