Il successo del primo romanzo di Hakim Ben Bouchta, “The Fake”, è stato così grande che lo ha adattato per la televisione. Una serata “sentirsi bene” in prospettiva!

La tredicenne Line decide di fingere di essere suo padre, Harold, su un sito di incontri per trovargli l’anima gemella. Lì incontra la sua candidata ideale: Chloe. Ma Laine non sa che in realtà sta parlando con Jules, anche lui 13enne, che finge di essere sua madre, Chloe…

Uscita Gilles Paquet Brenner

Attori Lannick Gutry (Harold), Hélène de Fougerolles (renale), Lior Shabat (Linea), Delmot se ne andò Jules, Fiorentino Pierre (Michele), Jane Burno (Firenze), Leslie Bevilard (Barbara), Gina Djemba (Clarizia) Genevieve Duang (Le Filippine), Eric Franklin (Oliviero), Liquore Armel (Venditore al mercatino di Natale), Manuel Gaillard (Solange)

Scenario Hakim Benbouchta

