Hanno catturato la persona sbagliata… (Video).

Il comportamento violento o aggressivo è sempre più comune sulle strade. Ma se decidi di litigare con un altro automobilista, assicurati che non sia… un campione di boxe.

Questa è l’avventura di due giovani che hanno avuto un incidente sulle strade del nord della Francia. Dopo un problema prioritario, hanno effettivamente iniziato a fare pressione su un altro pilota.







Il problema è che il ragazzo al volante non era uno qualsiasi. In realtà era Muhammad Qalawi, il campione di boxe e arti marziali miste conosciuto con il soprannome di “Momotik”. L’uomo è stato più volte campione del mondo e quindi sa come difendersi.

In un video pubblicato sul suo account Instagram, racconta l’accaduto “in diretta”. Se inizialmente si fosse rifiutato di scendere dalla sua macchina per non essere colpito, alla fine non avrebbe avuto scelta, con grande dispiacere del Cara do Nord che voleva attaccarlo.

La storia si è conclusa con uno “schiaffo o due” e l’autista è fuggito a tutta velocità. Vi invitiamo a guardare il video qui sotto: