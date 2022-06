Quotidiano sulla finestra di mercato (23/06): L’Arsenal offre uno stipendio XXL a Gabriel Jesus, Zidane sarà presto l’allenatore dei Blues?

Come ogni estate, torna il nostro magazine di transizione! Mentre aspetti la nostra chat interattiva che guiderà le ore più calde in questa finestra di trasferimento, trova ogni giorno le informazioni essenziali sulla finestra di trasferimento nelle nostre vite live. Se ti sei perso le notizie di ieri, Puoi vederlo qui.

Argomento informativo:

– 11:30: Secondo le informazioni allo specchio, Gabriele Gesù L’Arsenal ha accettato uno sbalorditivo stipendio di 16 milioni di euro all’anno. Da parte sua, il Manchester City riceverà 58 milioni di euro nel processo.

– 11 h 03: Christopher Nkunko Si estende a Lipsia! Il miglior giocatore dell’ultima Bundesliga è ormai legato al suo club fino al 2026. Cosa piace ai pretendenti?

– 9:30: Leandro Paredes Partirà per il Paris Saint-Germain. La Gazzetta dello Sport ha detto che il centrocampista argentino sarebbe tentato di trasferirsi alla Juventus.

– 8 ore 55 minuti: Polvere di basso Ritorno in Olanda? L’attaccante, che non è stato rinnovato dal Brugge, tornerà in patria la prossima stagione. Se l’FC Emmen è interessato da un po’, l’olandese preferisce un’altra pista secondo Nieuwsblad: l’FC Utrecht. Le due parti stanno attualmente negoziando un contratto.

8:50: La Salernitana vuole qualcosa di pesante per la prossima stagione. Dopo essersi assicurato di essere mantenuto al massimo in Serie A, il club campano vuole attrarre diversi big. Secondo il Corriere dello Sport, è stato offerto un contratto Edinson CavaniRilasciato dal Manchester United. Un altro serio piombo a Arcadio Melik. Il polacco non odora più di santità a Marsiglia e quest’estate dovrà lasciare il club. La Salernitana non è l’unico club interessato poiché anche il Nantes si è posizionato.

– 08:30: Zinedine Zidane Il futuro allenatore della squadra francese? Confermando che non diventerà il prossimo allenatore del Paris Saint-Germain, il francese non ha nascosto il suo desiderio di diventare un giorno allenatore dei Blues. “Quando? Non dipende da me, ma voglio tornare al punto di partenza con la nazionale francese”, ha rassicurato i nostri colleghi. Didier Deschamps, che è stato criticato dopo il rally di giugno, rimarrà in carica almeno fino alla Coppa del Mondo 2022.

– 8h25 : Neymar Presto vedrà un’estensione automatica del contratto al Paris Saint-Germain. Se il club parigino volesse abbandonare il brasiliano, ora sarebbe molto difficile convincerlo ad andarsene. La squadra chiarisce che il contratto di Neymar verrà automaticamente prorogato il 1° luglio fino a giugno 2027. Il principale interessato ha inoltre già annunciato in più occasioni di non avere intenzione di lasciare il club francese quest’estate, invertendo i progressi del Newcastle nello speciale.

8:20: Il Newcastle è molto vicino ad accogliere il suo nuovo portiere Nick Pop. Questo potenziale arrivo compensa la partenza anticipata di Sam Johnston, annunciata dalla parte del Crystal Palace. L’inglese deve superare le cure mediche questo giovedì con la famiglia delle gazze e firmare il suo contratto in grande stile.

– 8:15: Christoph Galtier Si avvicina sempre di più al Paris Saint-Germain. Il bel tecnico dovrebbe succedere a Mauricio Pochettino. Le due parti hanno raggiunto un accordo nelle ultime ore su un contratto di due stagioni più un’opzione, secondo L’Équipe. Secondo i nostri colleghi, i francesi dovrebbero essere pagati meno del suo predecessore.

– 8:10: Charleroi ha davvero trovato un successore di Facon Bayeux in attacco? C’è una traccia di percezione seria (e belga)..

8:05: Lukaku all’Inter e Witsel all’Atletico Madrid: Due Devils stanno per cambiare aria. Ma cosa? È probabile che altri giocatori belgi trovino un nuovo club durante la finestra di mercato ?