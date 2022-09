Faudel spiega perché è stato costretto a partire per il Marocco

Dopo aver attraversato il deserto durato diversi anni, l’emiro di Rai Faudel è tornato gradualmente al centro della scena. In un’intervista, ha spiegato perché è stato costretto ad andare in Marocco.

Nello show Morning Sans Filtre in corso Radio VergineFaudel è tornato a sostenere Nicolas Sarkozy durante la campagna presidenziale del 2007. Un episodio della sua vita rimane un brutto ricordo per il cantante, perché il sostegno pubblico al candidato Nicolas Sarkozy gli ha fatto più male che bene. Dice: “Parte dei suoi fan è rimasta lontana da lui”. caro.

Il Principe della Rai lamenta questo impegno politico: “In Francia la politica non passa. Non dovremmo andarci, perché non è il nostro mestiere. Oggi ho molto il senno di poi. Ma è l’unica sciocchezza che posso nella mia vita, forzo anche questo impegno politico Traduttore Il mio paese deve lasciare la Francia per il Marocco, il paese che ha adottato (ha ottenuto la cittadinanza marocchina nel 2011) a causa di minacce e aggressioni.” “Ho mio figlio che è stato aggredito più volte A causa di ciò. “Per la ‘sopravvivenza’ e per ‘uscire dall’acqua’” avevo solo una soluzione, che era lasciare la Francia, e sono partito con la mia piccola valigia e sono andato in Marocco”, dice.

Oggi si scusa per aver preso quella decisione. “Mi è stato detto perché lo hai sostenuto?” E ho pensato tra me e me, che diavolo ho fatto? Capisco che potrebbe interpretarmi male con questa persona. Oggi mi scuso. Non dovrei essere lì perché non era il mio posto”, ha aggiunto il franco-algerino.