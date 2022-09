WWE Castle: Roman Reigns sconfigge McIntyre grazie al fratellino di USOS

Eccoci qua, l’evento principale di questo Clash of the Castle 2022! Roman Reigns ha sfidato per le cinture dell’Undisputed Championship contro Drew McIntyre. Ma non è stata una partita come le altre, lo scozzese MacIntyre stava lottando con tutti i Cardiff per sostenerlo. La WWE ci ha anche onorato con un video promozionale punteggiato dalle note di Broken Dreams. Poi McIntyre è salito sul ring con la sua solita canzone:

Fischiato e ampiamente molestato dal pubblico gallese, Roman Reigns si unì presto a lui sul ring.



La battaglia fu divisa in due fasi principali. primo periodo lento e dimenticato, Poi tutto è esploso con l’arrivo dell’Austin Theory! Mi ero già dimenticato dei suoi soldi falliti da SummerSlam e Theory ha approfittato di un momento di esitazione quando Reigns e McIntyre erano sul pavimento per inciampare nella sua valigia. Correre a tutta velocità in pista, Il nostro ragazzo ha ordinato all’arbitro di ufficializzare i suoi soldi… ma Tyson Fury è uscito dalla folla per legarlo e cacciarlo fuori. Non vedremo più la teoria quella sera. Punto positivo per l’ex amante Vince McMahon, i suoi soldi non sono registrati e la sua borsa è ancora utilizzabile.

La teoria critica di Austin è durata 12 secondi. 😭#WECastle pic.twitter.com/C9IMERnor0 – Cattura Universo 3 settembre 2022

Nell’episodio, la partita è ripresa, McIntyre è riuscito a ottenere un calcio di Claymore su Reigns e ha provato a contare tre volte… 1, 2…un uomo mascherato tira fuori Reigns dal ring! È Solo Sequa, il fratellino di USOS.

McIntyre prova a prenderlo, ma Sikoa riesce a liberarsene grazie alle corde. Reigns coglie l’occasione per mettere la sua lancia su McIntyre. Regna la vittoria. Tyson stringe la mano a Fury Reigns prima di congratularsi con McIntyre per la sua performance, nonostante la sua perdita.

Potete trovare tutti i risultati di Clash at the Castle 2022 a questo link.

Credito immagine: WWE