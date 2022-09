Risultati di WWE SmackDown per il 2 settembre 2022

WWE SmackDown Detroit, Michigan

I commentatori sono Michael Cole e Pat McAfee.

Stasera è WWE SmackDown, lo show azzurro inizia con l’arrivo dei Viking Raiders seguito dal New Day per il primo combattimento della serata.

Le regole vichinghe corrispondono

Viking Raider (Ivar & Erik) contro The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods)

Durante il match, Kofi Kingston ha colpito un terzo martello di corda direttamente sul cranio di Eric e poi bloccato, ma non è abbastanza.

Alla fine della partita, Kofi Kingston è saltato giù dalla corda più alta, ma Ivar gli ha lanciato uno scudo in faccia per bloccarlo. Eric e Ivar prendono Xavier Woods e lo mettono su due tavoli fuori dal ring per la vittoria.

Vincitori: Viking Raider (Ivar ed Eric)

La prima parte di un video sull’ascesa di Roman Reigns come capo tribù è stata rilasciata, con Paul Heyman che narra.

– Dopo la pausa pubblicitaria, abbiamo un riassunto di quello che è successo la scorsa settimana con l’attacco di Bloodline a Drew McIntyre.

– Dietro le quinte, troviamo Sami Zayn che sarà il maestro dei festeggiamenti per celebrare questa sera i due anni dell’era romana, con Usos. Sami Zayn dice loro che la celebrazione di stasera sarà unica, perché è molto raro detenere un titolo a lungo. Dice di aver fatto delle foto per l’occasione. Jey Uso lo ha interrotto e ha detto che Paul Heyman avrebbe dovuto essere lì stasera e ha chiesto a Sami Zayn perché non lo avesse aiutato a RAW contro Kevin Owens. Ji si calma e dice che Sami sembra che lo stand sia a disposizione per stasera e se ne va.

– Poi troviamo Kayla Braxton con Shayna Baszler che le dice che si prenderà cura di Liv Morgan e la distruggerà per portarle via il titolo di campionessa del mondo, ma non prosegue perché la campionessa è arrivata. Shayna dice a Pazler che si rovinerà il braccio e può solo guardarlo.

– Abbiamo una promozione Carrion con Scarlett Bordeaux. Carrion Cross ci dice che stasera Drew McIntyre rifletterà su cosa gli è successo la scorsa settimana. Roman Reigns celebrerà due anni del suo regno e farà rimpiangere alcune cose a Drew Gulak.

È stata rilasciata la seconda parte video di Roman Reigns.

È il momento del primo match di Smackdown di Karrion Kroos che sale sul ring insieme a Scarlett Bordeaux.

Partita di singolare

Carrion Cross (con Scarlett Bordeaux) contro Drew Gulak

Alla fine della partita, Carrion Cross Drew Gulak oscilla sopra la sua testa con un Saito Suplex e poi segue con una strozzatura posteriore nuda e finisce di bloccare per la vittoria.

Vincitore: Carrion Cross (con Scarlett Bordeaux)

– Abbiamo un riassunto di quello che è successo con Ronda Rousey durante il suo arresto e stasera avremo la decisione finale sul suo destino.

– Dopo la pausa pubblicitaria, abbiamo il terzo video di Roman Reigns.

– Adesso è il momento di dare il benvenuto a Ronda Rousey, che arriva sul ring con i documenti. Ronda dice di avere una dichiarazione ufficiale dal quartier generale della WWE e ha chiesto ad Adam Pierce di salire sul ring. Adam Pierce arriva sul ring e dice che le decisioni che prende contro Ronda Rousey non sono mai state personali. Ronda Rousey risponde che sta mentendo e gli chiede di leggere la lettera che ha ricevuto. La lettera dice che, nonostante il comportamento di Ronda Rousey, non merita di essere trattata come una criminale, e quindi il suo arresto è totalmente ingiustificato. Quindi Ronda Rousey è in libertà vigilata e quindi riportata indietro. Ronda Rousey è felice e chiede ad Adam Pierce perché sta facendo quella faccia. Adam Pearce risponde che è stanco di essere trattato ingiustamente e che il suo lavoro non viene riconosciuto. Dice di essere stanco di persone come Ronda Rousey che fanno così tanto per lui, ma sono ingrate. Conclude dicendo che Ronda Rousey è la più grande prostituta che abbia mai incontrato. Rhonda si avvicina ad Adam Pierce che dice di aver parlato un po’ troppo velocemente ed è stato a causa dello stress. Ronda lo attacca e gli applica un Jujigatame.

– Troviamo Sami Zayn nello spogliatoio che riceve un mazzo di fiori. Sami Zayn è ancora a causa dell’odore di questi fiori disgustosi e poi sul biglietto vediamo scritto “Tick Tock”. Sami Zayn indossa il bouquet e fa finta di niente.

partita di tag team

Hitting a Row (Ashante Thee Adonis e Top Dolla con B-Fab) contro MMM (Mace & Mansoor con Max e Maxxine Dupri)

Alla fine della partita, Ashante segue Thee Adonis dropkick Mace e Top Dolla con Belly to Back Suplex per la vittoria.

Vincitori: Hit a Row (Ashante Thee Adonis e Top Dolla con B-Fab)

Dopo la partita, Angel Garza e Humberto Carrillo fanno il giro del ring, permettendo a Mace e Mansoor di attaccare i due membri di Hit Row quando all’improvviso Street Profits (Angelo Dawkins e Montez Ford) arrivano a Hit Row per sbarazzarsi di lui. Da Angel Garza, Humberto Carillo e MMM.

Abbiamo un riassunto della vittoria di Ricochet su Happy Corbin.

Nel backstage, Happy Corbin dice a Kayla Braxton che non vuole parlare della vittoria miracolosa di Ricochet, perché non vive nel passato. Dice che è sempre stato in grado di scalare il pendio dopo aver attraversato momenti difficili, e stasera farà una sfida aperta.

È stata rilasciata la quarta parte del video di Roman Reigns.

– Happy Corbin arriva sul ring ed è la musica di King of Strong Style che suona.

Partita di singolare

Felice Corbin contro Shinsuke Nakamura

Alla fine della partita, Happy Corbin è scivolato per ritrovarsi fuori dal ring, ma sulla via del ritorno Kinshasa lo ha salutato da Shinsuke Nakamura per la vittoria.

Jagnant: Shinsuke Nakamura

– Abbiamo un riassunto della vittoria di Raquel Gonzalez e Alia nella finale di doppio femminile contro IYO SKY e Dakota Kai.

Dietro le quinte, troviamo un Happy Corbin deluso quando una limousine sportiva JBL ropes si ferma improvvisamente con una voce accanto a lui che gli chiede cosa gli sta succedendo e gli chiede di entrare. La limousine parte con a bordo JBL e il barone Corbin.

Partita di singolare

Butch (accompagnato da Sheamus & Ridge Holland) contro Ludwig Kaiser (accompagnato da Gunther)

Alla fine della partita, Ludwig Kaiser cerca di far oscillare il DDT inverso, ma Butch lo afferra e si rompe le dita e poi segue con il Bitter End per la vittoria.

Vincitore: Butch (accompagnato da Sheamus & Ridge Holland)

Dopo la partita, Sheamus e Gunther sono pronti a sbarazzarsene, ma Ludwig Kaiser chiede al suo partner di uscirne e se ne vanno.

Abbiamo il quinto e ultimo video sugli exploit di Roman Reigns negli ultimi due anni.

– Nello spogliatoio troviamo Sami Zayn e The Osus. Jey Uso dice che dovremmo andare sul ring, ma Sami Zayn pensa che dovremo aspettare che Roman Reigns entri con tutta Bloodline. Ji Usu si arrabbia e dice perché sta entrando nella classe e dice l’intera linea di sangue. Jimmy calma tutti e dice che stasera è una serata di festa per il capo della tribù.

Sabato è stato rilasciato un video di Tyson Fury che annuncia la sua presenza in prima fila durante uno scontro al castello di Cardiff.

– Sami Zayn e Usos arrivano sul ring e ci danno il benvenuto per celebrare i due anni di dominio romano. Jimmy Uso chiede al membro onorario di Bloodline di svolgere il suo lavoro come manager, ma Jey Uso lo fa per lui. Jey dice che per due anni Roman Reigns ha decimato chiunque si mettesse sulla sua strada. Li ha presi tutti con Superman Punch, Spear e Guillotine. I tre uomini chiedono quindi a tutti i fan di alzarsi in piedi e dare il benvenuto al leader tribale e attuale campione indiscusso della WWE. Sul titantron vediamo Roman Reigns uscire dalla sua macchina quando viene improvvisamente messo KO da Big Boot di Drew McIntyre che poi sale sul ring, mettendo fuori combattimento Sami Zayn con un bacio a Glasgow e poi Claymore Kick e distruggendo Usos con il Roman- lancia dell’epoca posta contro la barriera imitando gli stessi gesti come il capo della tribù.

Quindi Drew McIntyre prende il microfono e dice che in Clash at the Castle disabiliterà la modalità dio del capo tribù e gli strapperà la testa per diventare il nuovo eroe.

Lo spettacolo si conclude con una celebrazione di Drew McIntyre.

Credito immagine: WWE