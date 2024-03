Cambiare il tempo: come si possono ridurre gli effetti sul sonno e sulla salute?

“Gli effetti a breve e medio termine sono principalmente gli effetti della privazione del sonno. Parliamo in modo più neurologico, potremmo avere più difficoltà a concentrarci sul lavoro e a ricordare le informazioni”, spiega la dottoressa Maud Bouchard, neuropsicologa e direttrice della ricerca e sviluppo presso HALEO .

È possibile intraprendere alcune azioni su base giornaliera per ridurre l’impatto di questo cambiamento. Esporsi alla luce del mattino aiuta il cervello a svegliarsi e a produrre gli ormoni necessari per il corretto funzionamento. Potrebbe anche essere utile ridurre la luce ambientale alcune ore prima di andare a letto.

Se si ha sonno o si notano sbalzi d'umore, l'esperto consiglia di fare un breve riposino di circa quindici minuti o di svolgere attività fisica.

L'importanza dell'igiene del sonno

Il cambio di orario è anche un buon momento per conoscere le tue abitudini di sonno, osserva il dottor Bouchard: “È qualcosa che forse posso riportare e provare a dare priorità al sonno per assicurarmi che questo cambio di orario non abbia un tale impatto? ” Grande influenza su di me?

Persone di tutte le età possono essere colpite dagli effetti del cambiamento dell’ora. Tuttavia, le persone che hanno già problemi di sonno o che seguono orari atipici potrebbero sperimentarlo maggiormente.

L’orario ufficiale cambierà alle ore 2 di domenica 10 marzo. Tieni presente che spostiamo sempre l'ora alla seconda domenica di marzo. Il Quebec è una delle 70 associazioni che cambiano l'orario due volte l'anno.