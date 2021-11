No Way Home inizia alla grande e manda in crash i siti di prevendita

I siti di prevendita dei biglietti No Way Home non hanno assecondato l’entusiasmo degli amanti dei tessitori, facendoli scontrare uno per uno.

L’entusiasmo dei fan di The Weaver non sorprende, a poche settimane dall’uscita nelle sale delle sue nuove avventure in Spider-Man: Non c’è spazio per casa. Se l’annunciata e attesa uscita dell’ultimo trailer ha fatto passare una notte insonne milioni di utenti europei, Al punto da renderlo il video YouTube più visto in 24 ore, molto prima Avengers: Endgameio Tom Holland.

Con quasi due settimane prima che Le avventure dell’Uomo Ragno nelle sale francesi, il marketing per il film sembra aver funzionato, per usare un eufemismo. prossimo Spider-Man: Lontano da casa Concluderà la prima trilogia di Tom Holland come terzo Spider-Man e successore diAndrew Garfield.

I fan della Marvel si stanno aggrappando duramente al sito rotto

La notte del 29 novembre ha segnato l’inizio della prevendita dei biglietti negli Stati Uniti, con l’entusiasmo del pubblico troppo grande Siti di prevendita, come AMC, Fandango o Regal, che hanno sofferto irrimediabilmente di congestione. I fan sono stati chiaramente delusi, e la serata è stata favorevole a molti hashtag e reazioni da parte di quest’ultimo sui social a cui non è mancato l’umorismo per esprimere il proprio disappunto.

“Io sono quello che lotta per ottenere un posto al No Way Home”

Sto combattendo le persone per i biglietti No Way Home pic.twitter.com/hnoceb79vD – Tutto è caduto da Marvel News   dall’era (@spidervenom69) 29 novembre 2021

Va detto che le aspettative per gli scritti di Spider-Man sono molto alte. D’altra parte, i cattivi iconici di Sam Raimi sono apparsi con i loro artisti originali. tra questi, Troveremo Green Goblin di Willem Dafoe, Doctor Octopus di Alfred Molina o ancora Electro di Jamie Foxx. D’altra parte, da mesi girano voci sul ritorno di ex artisti di Spider-Man, che potrebbero dare una mano a Tom Holland per affrontare tutti i cattivi del multiverso.

I suoi produttori lo hanno descritto come Avengers: il finale di Spider-Man di Tom Holland, dovrebbe “Unisci tre generazioni di Spider-Man”È un eufemismo dire che nessuna delle avventure del tessitore ha cristallizzato una tale eccitazione. Da lì a tutti i siti di prevendita che vanno in crash, e nonostante la loro disponibilità e l’abitudine a fare molte connessioni simultanee, non possiamo fare a meno di rimanere colpiti. Per vedere se il Spider-Man: Non c’è spazio per casa È riuscito a essere all’altezza delle aspettative, bisognerà entrare nelle stanze buie il 15 dicembre 2021.