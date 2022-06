Medici e veterinari…alcune professioni ora hanno “paura di calcolare le spese di viaggio”

Veterinari, medici o venditori ambulanti di gelato, molte professioni non possono fare a meno di un’auto per le loro corse.

Questo sabato, la benzina 95 ha raggiunto un nuovo record alla pompa a 2.155 euro al litro. Il diesel è a 2.188 da venerdì. Mentre alcuni lavoratori possono ricorrere ai mezzi pubblici o lavorare da remoto, altri Impossibile fare a meno della propria auto.

Media tra 35.000 e 40.000 chilometri all’anno. Gregory Schönbrot, veterinario senior per animali presso Themeister, spiega che il raggio di lavoro tra i miei clienti più lontani è di venti chilometri. A seconda della regione della Vallonia, il prezzo per una visita per ispezionare l’animale da allevamento varia da 30 a 40 euro, compreso il viaggio. Ha idea di quanto gli costerà di più? ” No, Ho paura a pensarci. Ho preferito non fare i conti”.

