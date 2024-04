C'è vita sulla luna di Giove? La NASA svela la sua sonda per scoprirlo

La sonda Clipper, del valore di 1.000 miliardi di dollari, arriverà in ottobre sulla superficie di un fusibile Falcon Heavy del sistema solare spaziale.

Il dispositivo viaggerà per più di cinque anni, passando in particolare vicino a Marte prima di entrare in orbita attorno a Giove ed Europa nel 2031, se tutto andrà come previsto.

“Una delle domande fondamentali che la NASA vuole capire è: siamo soli nell'universo?”, ha detto all'AFP lo scienziato della missione Bob Pappalardo.

Aggiunge che se venissero scoperte prove della vita, “sarebbe un grande passo avanti nella comprensione di quanto sia diffusa la vita nell'universo”.

Il dispositivo è attualmente conservato in una stanza sterile presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA in California, accessibile solo ai dipendenti coperti dalla testa ai piedi.

Sono state prese tutte le precauzioni affinché la sonda non portasse microbi terrestri su Europa.

Una volta iniziata la missione, Clipper inizierà un esame dettagliato di questo satellite di Giove, che è di dimensioni simili alla Luna e che gli scienziati ritengono sia ricoperto di acqua ghiacciata.

“Abbiamo strumenti come telecamere, spettrometri, magnetometri e radar che possono penetrare nel ghiaccio, rimbalzare sull’acqua liquida e tornare in superficie per dirci quanto è spesso il ghiaccio e dove si trova l’acqua liquida”. Continua Pappalardo.

I responsabili della missione non sperano di trovare in giro degli omini verdi: non cercano infatti necessariamente segni di vita, ma solo le condizioni per essa.

Gli scienziati sanno che anche nei climi estremi della Terra, sotto la calotta glaciale in ambienti privi di luce, possono esistere minuscole forme di vita.

“Se le lune che circondano i pianeti più lontani dalle stelle sono in grado di ospitare la vita, allora il numero di possibilità che la vita esista nel sistema solare, nell’universo, aumenterebbe drammaticamente, penso”, ha detto Jordan Evans, il leader del progetto. Missione Europa Clipper.

100.000 radio, Sadr

Tuttavia, studiare Europa non sarà facile: un forte campo di radiazioni circonda il satellite naturale di Giove e potrebbe danneggiare gli strumenti di Clipper, che riceveranno l'equivalente di 100.000 radiografie del torace in ogni giro attorno al loro bersaglio.

A causa della distanza, ci vorranno 45 minuti affinché i dati provenienti dalla sonda raggiungano la stazione di controllo.

Nonostante i suoi enormi pannelli solari che verranno dispiegati una volta raggiunto lo spazio, sarà difficile mantenere il Clipper in servizio, secondo Evans.

“Vicino alla Terra, possono fornire energia a 20 case ininterrottamente”, spiega, “E (vicino a) Giove, ci sono solo poche luci e piccoli elettrodomestici”, a causa della distanza del pianeta dal Sole.

La missione, la cui pianificazione è iniziata alla fine degli anni '90, dovrebbe concludersi intorno al 2034, quando Clipper avrà raggiunto la fine della sua vita utile.

Tim Larson, vicepresidente del progetto, afferma che il passo finale della sonda sarà la collisione con la luna di Giove.

“Una volta terminata la missione scientifica, il modo per finirla è entrare in collisione con uno degli altri corpi (celesti) nel sistema di Giove a disposizione dello strumento”, conclude. “In questo momento”, spiega, la NASA prevede di accelerare la sonda contro Ganimede, il più grande satellite naturale di Giove.