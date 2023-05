Evelyn Deliat: Questa foto di una miss meteorologo all’età di 18 anni sta creando una rivolta, il web non si sta riprendendo!

© Evelyne Dhéliat: Questa foto di una Miss Weatherwoman di 18 anni sta scatenando una rivolta e il web non riesce a superarla!

Mostra riepilogo

Nascondi riepilogo



Nel corso degli anni, Evelyne Dhéliat è riuscita a essere presente nella vita quotidiana di molti francesi. E per una buona ragione, è diventata un’ancora meteorologica avatar per TF1 e Continua a portare sorrisi.

Incredibile foto di Evelyn Deliat

Per oltre 20 anni, Evelyn Deliatt è stata l’ufficiale meteorologico per TF1. Nell’agosto 1991 è apparsa sul canale. A quel tempo, stava facendo il telegiornale per tutte le stagioni delle 13:00 e delle 20:00.

Dal 2000, Evelyne Dhéliat ha avuto un’impressionante promozione. Infatti, TF1 le ha offerto la posizione di direttore del servizio meteorologico. Una cosa è certa, Ha una carriera straordinaria.

La conduttrice è riuscita anche a costruire una bella community. È particolarmente popolare sui social media. E il minimo che possiamo dire è che i suoi fan hanno Recentemente una bella sorpresa.

leggere

“Aperto su 30cm”, Patrick Sebastien parla della fine della sua vita, del terribile cancro ai reni che aveva



Sui social sono circolate anche le foto della conduttrice meteo a 18 anni, il minimo che si possa dire è che sono state unanimi. Pertanto, i fan hanno colto l’interesse principale per il suo ingresso nell’età adulta.

Con i capelli lunghi, un sorriso sbalorditivo e un fisico da sogno, Evelyne Dhéliat è riuscita a catturare l’attenzione di molti netizen. Molti sono caduti sotto l’influenza della persona che è diventato Figura simbolica del tempo.

“Mi accetto così come sono”

Nonostante i suoi anni passati, Evelyn è ancora vestibolo sublime. Ha anche ammesso di non aver mai subito un intervento di chirurgia plastica. Ho confidato questo argomento in un’intervista alla rivista Télé 7 jours.

Evelyn Dahliat ha spiegato: “Mi accetto così come sono. Non ho mai ritoccato nulla”. . In un’altra intervista con TV Grandes Chaînes, spiega anche che lei praticato quotidianamente.

Ha ammesso di aver passato molto tempo a camminare. rilevamento host: “Cammino molto, posso attraversare tutta Parigi. Cammino sempre anche per i cinque piani di casa mia”. .

leggere

Il Calendario Scolastico 2024 sta seminando il panico tra genitori e studenti!



Le autorità raccomandano anche di non fare meno di 10.000 passi al giorno Per mantenere la salute del cuore. Evelyne Dhéliat, 75 anni, dimostra che camminare è molto importante per mantenersi in forma.

Una cosa è certa, mantiene ancora la striscia nonostante il passare degli anni. I fan sono ancora ansiosi di catturare la principale parte interessata in TV. Lui segue !