Questa domenica, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha organizzato la sua quarta edizione di Walk the Talk, una sfida volta a promuovere la salute e l’attività fisica. Più di 7.000 partecipanti si sono riuniti davanti al Palazzo delle Nazioni per muoversi.

“È importante mostrare quanto sia necessario fare attività, mantenere uno stile di vita sano”, osserva uno dei partecipanti.

75 anni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

La quarta edizione quest’anno coincide con il 75° anniversario della fondazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. In questa occasione hanno partecipato molti dignitari, tra cui il suo Direttore Generale, il Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus o l’ex Primo Ministro della Nuova Zelanda… senza dimenticare l’Aquila Sherkan.

“Credo sia importante essere qui oggi, prima di tutto per fare del bene a se stessi, ma anche per dimostrare di essere solidali con il mondo. Non tutti sono uguali quando si tratta di accedere all’assistenza sanitaria. Mauro Poggia, Presidente della Il Consiglio di Stato di Ginevra, responsabile del Ministero della Salute, aggiunge: “Il ruolo dell’Organizzazione mondiale della sanità è ricordare che la salute è un diritto”.

Camminatori e corridori avevano la possibilità di correre per 3 o 4,2 chilometri intorno al Palazzo delle Nazioni.