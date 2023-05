Vetoquinol, produzione in franchising presso Animal Health

da 90 anni, Azienda familiare Vetoquinol

Non ha cessato di esistere Cura degli animali. Il sito storico di Magny-Vernois vicino a Lure (Alta Saona) impiega 704 persone. Uno dei più grandi fornitori di lavoro nella divisione. L’azienda ci ha aperto le porte per capire le ragioni del suo successo.

Tre tipi di farmaci

Se il tuo cane o gatto si ammala, potresti averlo curato con uno dei farmaci dell’azienda specializzati nella salute degli animali. “Produciamo a Lure, dove tutto ebbe inizio, il più grande sito di produzione di Vetoquinol, Compresse speciali per cani e gatti. Le soluzioni non sterili come creme, sciroppi e liquidi sono principalmente sterilizzate per animali da allevamento e bestiameLaurent Thorel, Industry and Quality Manager per Vetoquinol, spiega.

Da questa linea di produzione escono ogni giorno tra le 20 e le 30.000 bottiglie.

© Radio Francia

–

Bradley D’Souza

Un terzo della produzione di droga è destinato agli animali da allevamento e il resto agli animali domestici. Dietro le camere di equilibrio di diverse porte in questi lunghi corridoi,”Chilometri di tubi, pompe e serbatoi, lì In queste vasche presentiamo il farmaco ei principi attivi. Questo è il cuore dell’industria VetoquinolLaurent Thorel continua.Se l’animale sta un po’ meglio, è un po’ grazie a noi e Questo è ciò che dà senso alla nostra professione“, conclude il direttore industriale.

Affari di famiglia

Vetoquinol è presente in cinque continenti. Con cinque siti produttivi, uno in Brasile, uno in Canada, Polonia e due in Francia. “Noi Azienda familiare fondata da 90 anni nella Loira Oggi abbiamo ancora un’azienda a conduzione familiare (terza generazione della famiglia Frechin, ndr). L’azienda aspira alla sostenibilità e all’indipendenzaDominique Drevaux, vicepresidente esecutivo, Vetoquinol.

“Abbiamo la capacità di trovare un equilibrio tra performance economica e convivenza con i valori, soprattutto quelli umani.Aggiunge. L’azienda ha tessuto una rete di filiali, 24 in tutto il mondo “Per capire meglio questi mercati internazionali“.

“L’Europa rappresenta più o meno la metà delle nostre vendite mondiali. Oggi oltre l’80% dei prodotti viene venduto al di fuori della Francia.Dominique Dervaux analizza. Nel 2022, il fitochinolo ha raggiunto Il suo fatturato è di 540 milioni di euro. Secondo l’azienda, le vendite sono cresciute del 50% tra il 2017 e il 2022.