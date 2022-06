Evelyn Deliat: Il meteorologo di Miss TF1 prende una decisione drastica

passato Evelyn Deliat

Evelyn Deliat è una presentatrice meteorologica francese dal 1991 per TF1. Nel 2000 è stato anche nominato capo Dello stesso servizio meteorologico. Si è sposata nel 1966 con Philippe Maranenci, purtroppo scomparso nell’aprile 2017. Da allora, Evelyn Deliat ha parlato della sua morte, dicendo che non vuole risposarsi. E che 51 anni di matrimonio ha vissuto fianco a fianco con suo maritoE il Era più che sufficiente per lui per tutta la vita.

Nel frattempo, Evelyn Deliat è rimasta sui nostri schermi per dirci tutto quello che c’è da sapere sul tempo. La sua presenza in TV fa sorridere un numero enorme di telespettatori ed è una vera icona del tempo su TF1. Mercoledì 22 giugno 2022 ho creato un account Twitter! Numerosi messaggi dai suoi fan hanno scatenato un’ondata disentimenti di Evelyn De Leat. Ho deciso di ringraziarli…

Evelyn Dahliat: Salute complessa

Questa domenica, 19 giugno 2022, gli spettatori di TF1 si sono trovati ansiosi per l’assenza dell’iconico presentatore meteorologico. Ange Noiret ha sostituito quest’ultimo con le previsioni del tempo. Novità senza precedenti! Il giorno successivo, fu il turno di Louis Boudin di prendere il suo posto. Tuttavia, Evelyn Deliat sta andando abbastanza bene. Questo nonostante i problemi Salute Che sono riuscito a incontrare in passato, il che non è meno importante.

Sono passati ormai dieci anni da quando la vedova di Felipe Maranenci ha appreso la triste notizia. Aveva una malattia: il cancro. Nonostante ciò, Evelyn Deliat ha a lungo nascosto questa malattia. Nel 2019 la conduttrice meteo ha parlato di questo argomento. “All’epoca mi dicevo che non valeva la pena parlarne e che poteva passare inosservato”E il Spiega la forma simbolica di TF1.

Ha continuato: “Ho subito un intervento chirurgico e trattamenti pesanti. La gente ha iniziato a chiedersi perché non fossi lì. Così ho deciso di dirlo. Sono tornato e avevo una parrucca. È stato difficile per me convivere con tutto questo”.

Molte grazie ai suoi fan

Creazione di Evelyn Dahliat, mercoledì 22 giugno 2022 l’account Twitter! Presto, molti dei suoi fan si sono riversati sul suo account Twitter per registrarsi. Il suo primo tweet dice: “Sono felice di muovere i miei primi passi su Twitter France, in questi primi giorni d’estate. Un account per informarvi sulle aspettative di Météo France, questioni climatichema anche per discutere con te.” Ci sono state centinaia di feedback positivi dalla creazione di questo account.

Dopo tutti i messaggi positivi che sono seguiti a questa notizia, la conduttrice ha deciso di rispondere in modo abbastanza semplice. Su Twitter, ha pubblicato Messaggio prossimo. Bene, sono passate 24 ore da quando ho lanciato il mio account Twitter, sei fantastico, sei fantastico! Hai già migliaia di follower, quindi ovviamente non posso ringraziarti uno per uno, ma comunque il cuore è lì, grazie voi!