Campo LVL a Gruissan: struttura in buona salute

Sabato 11 giugno, i direttori dell’Associazione per il turismo sociale Loisirs Vacances Languedoc (LVL) hanno tenuto la loro regolare assemblea generale presso il campeggio.

Aprendo la sessione, il presidente Kristen Beer ha ringraziato i partecipanti per la loro presenza e plaude all’impegno di Didier Labrue nei confronti del Consiglio dal 2008, alle sue dimissioni oggi.

In termini finanziari, LVL risente della crisi sanitaria nel 2021, ma una gestione rigorosa ha permesso di ottenere buoni risultati. I vacanzieri hanno riscoperto le gioie del campeggio e il sito attira sempre più seminari e gruppi sportivi.

Il Presidente del Comitato Risorse Umane ricorda il lavoro svolto per migliorare la vita quotidiana dei dipendenti: un accordo di conto risparmio tempo (CET) firmato con rappresentanti del Consiglio Sociale ed Economico e un nuovo accordo triennale di partecipazione agli utili a testimonianza della desiderio di coinvolgere i dipendenti nei suoi risultati finanziari.

Sono stati eseguiti diversi lavori per migliorare e migliorare la comodità del sito. Le energie rinnovabili, l’energia solare, il risparmio idrico e l’isolamento contribuiranno alla sobrietà del normale funzionamento. La biblioteca si è arricchita di opere di sensibilizzazione al rispetto del pianeta, grandi e piccini.

Nel 2021 l’assessorato alla cultura della città ha prestato la mostra “La caccia e le sue tradizioni a Gruissan” e la lingua occitana è stata premiata con l’intervento di Marie-Claude Sanz e Laurent Grotte che hanno presentato “La Légende de Gruissan”, un’animazione bilingue creata da CE2 studenti. La combinazione di vacanzieri e associazioni locali è un aspetto a cui i funzionari sono particolarmente legati.

Dopo aver presentato le relazioni morali e finanziarie, André Domenech, Vice Delegato per la Vita sindacale e la Cittadinanza, ha espresso soddisfazione per la vivacità della struttura in un momento in cui il comune vuole fare dell’Aiguades una zona residenziale che ha recentemente accolto trenta famiglie. . Si dice sensibile ai valori dell’associazione come promotrice del turismo sociale e solidale e alla cooperazione dell’associazione con i partner locali.