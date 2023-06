Eurozona entra in recessione, PIL rivisto al ribasso

ILLa zona euro è entrata in una recessione tecnica all’inizio dell’anno con il PIL in calo per due trimestri consecutivi, dello 0,1% tra gennaio e marzo, dopo un calo della stessa entità da ottobre a dicembre, secondo i dati rivisti pubblicati giovedì. Eurostat.

L’Istituto europeo di statistica ha finora previsto una crescita dello 0,1% nel quarto trimestre del 2022, rispetto al trimestre precedente, e una crescita dello 0,2% nel primo trimestre del 2023.

La netta revisione al ribasso è stata in gran parte dovuta al recente declassamento dei numeri dalla Germania. La principale economia europea ha annunciato a fine maggio di essere entrata in recessione a causa delle difficoltà in cui versa la sua industria.

Eurostat aveva già abbassato a metà maggio la stima del PIL del primo trimestre dell’eurozona, inizialmente annunciata a +0,3%.