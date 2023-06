Accusato di “conflitto di interessi” da Binance, il presidente della SEC dovrebbe dimettersi?

L’alleato di ieri è diventato un nemico – l’attuale presidente di Commissione per i titoli e gli scambi (SEZ), IL Ora ostile alla criptovaluta è Gary Gensler, nel 2021 da Joe Biden. Se il fatto che Gary Gensler ha Insegnato sulle tecnologie blockchain Il MIT ha sollevato speranze per la comunità crittografica, e quest’ultima è molto veloce e dura con delusione. È oggi binance Chi condanna questa contraddizione e chiede al capo della SEC ritirarsi di persona La denuncia dell’organizzazione contro l’exchange di criptovalute. Gary Gensler ha già avuto una delicata discussione con Binance.

Il presidente della SEC si è offerto di consigliare Binance prima della nomina

Non sfuggirà a nessuno nella criptosfera questa settimana, La SEC ha intentato una causa contro Binance (e CoinBase). Al timone di questo team di regolatori americani, Gary Gensler Tuttavia ha una specie di Conflitto d’interesse con Binance.

In effetti, gli avvocati dello scambio di criptovalute lo sono È andato all’attaccoe ha introdotto una vecchia proposta del presidente del Consiglio supremo dell’istruzione Diventa un consulente da Binance. E anche prima, Gary Gensler aveva già preso contatto diretto con lui Changpeng «CZ» ZhaoFondatore e CEO della piattaforma di scambio.

“(…) Esprimiamo nuovamente le nostre preoccupazioni (…) in merito alla storia personale del Presidente Gensler con Binance e il Sig. Zhao. Nel marzo 2019, [Gary Gensler] Il signor Zhao si è incontrato di persona a pranzo in Giappone, dove hanno discusso del token BNB e della prospettiva che Binance crei un exchange con sede negli Stati Uniti. [le futur Binance US] e altri argomenti. Il signor Zhao e il signor Gensler sono rimasti in contatto dopo questo incontro (…). Su richiesta del signor Gensler, il signor Zhao è stato intervistato per il corso sulla criptovaluta tenuto dal signor Gensler presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) (…). » Estratti da una lettera di un avvocato di Binance

Gli avvocati CZ parlano del “conflitto di interessi” di Gary Gensler.

Questi gli scambi tra il capo di Binance e il futuro capo della SEC finalmente ha raggiunto il picco Quando Gary Gensler ha offerto esplicitamente a Changpeng Zhao di essere un consulente del gruppo di criptovalute.

Per questi motivi, riassunti “conflitto d’interesse” Dagli avvocati di Binance, lo stanno chiedendo a Gary Gensler Sii provocatorio In questa denuncia SEC contro la borsa. A quel tempo, avrebbe saputo ambiguità organizzativa che prevale negli Stati Uniti su bitcoin e criptovalute, per supportare la sua offerta di assistenza come consulenza.

durante queste conversazioni [avec CZ et Binance]Il signor Gensler ha riconosciuto l’incertezza normativa che circonda la criptovaluta negli Stati Uniti e si è offerto di agire come consulente di Binance. (…) Il signor Gensler avrebbe dovuto essere rimosso da qualsiasi considerazione in questo caso (…). Fino ad ora, il personale [de la SEC] Non ha mai confermato se il sig. Gensler si fosse ricusato e, in caso contrario, l’interpretazione della Commissione (…). » Estratti da una lettera di un avvocato di Binance

In attesa che questo file vada avanti, l’affiliato statunitense Binance Stati Uniti Ha preferito prendere l’iniziativa e soddisfare Nuovi requisiti SEC. In effetti, lo scambio di criptovaluta destinato agli utenti con sede negli Stati Uniti Rimosse quasi un centinaio di coppie di trading. Non sono sicuro che basti a smorzare la rabbia violenta e ardente della JSC e del suo presidente.

