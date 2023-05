Ancelotti dice ‘Forza Milan’ ma colpisce l’arbitro: ‘Italiano era meglio’

Carlo Ancelotti non ha fatto mistero della sua fede Real Madrid La squadra potrebbe giocare contro il Milan in finale di Champions League, ma l’arbitro Arthur Soares è stato critico nei confronti di Diaz durante l’1-1 con il Man City: “L’italiano è stato eccellente”.

Il 63enne è stato sulla panchina del Milan in tutte e quattro le occasioni in cui ha affrontato l’Inter nella fase a eliminazione diretta di Champions League, compresa la precedente semifinale nel 2003.

Con due titoli di Champions League come allenatore dei rossoneri e altre due partite da giocare in giornata, è giusto dire che Ancelotti augura alla sua ex squadra buona fortuna per la competizione.

Parlando alle telecamere di Mediaset dopo l’1-1 del Real in semifinale contro il Manchester City, Ancelotti ha dichiarato: “È stata una buona semifinale. Era la semifinale del 2003. Ricordo una finale molto dolorosa. Un grande derby fa bene. Torniamo in Europa Con tutto il rispetto per l’Inter, non posso fare a meno di dire Forza Milan.

Tuttavia, Ancelotti non è stato molto contento quando ha discusso dell’arbitraggio durante lo scontro di martedì sera, dicendo che gli arbitri non erano all’altezza degli standard richiesti per una partita così importante.

Tuttavia, ha ritenuto che il quarto giudice italiano, Daniele Orsado, fosse uno dei giudici “buoni” della serata.

“Non vogliamo lamentarci, ma non sembra che l’arbitraggio sia all’altezza degli standard visti in campo”, ha detto. Sky Sport Italia Dopo il fischio finale.

“Mi ha ammonito, ma avrebbe dovuto dare i cartellini a chi in campo meritava di più. C’è stato un netto calcio d’angolo che lo ha superato nella preparazione del pareggio e il pallone poteva andare fuori gioco. Prima del gol .

Ha continuato: “L’arbitro giusto è il quarto uomo”. Questo ha spinto i giornalisti a chiedere: “Italia? Riferendosi a Orsado, Ancelotti ha risposto: “Sì, sì”.