Eto’o in tribuna, eroici tifosi senegalesi, gli Orange criticano: le reti si spaccano dopo lo choc di oggi (Foto)

Buona sera a tutti ! Viviamo insieme il primo grande shock di questo Mondiale: il Senegal affronta l’Olanda, una delle squadre d’oltreoceano più pericolose in questa competizione. Tutto visto sui social!

Il gol di Jakpo ha suscitato sentimenti contrastanti

Ancora critiche agli olandesi

Saremo onesti, non vediamo una grande squadra dall’Olanda. e spettacolo. L’ironia è che l’Olanda segna dopo la critica. Magia del calcio.

L’Olanda non convince molto

L’Olanda è chiaramente forte nella costruzione e negli infissi e fatica a rassicurarsi. Sui social c’è una forma di sospetto.

La leggenda in campo

Samuel Eto’o, diventato presidente della federazione camerunese, è in tribuna contro l’Olanda. Il tutto con la maglia del Senegal, che incanta i tifosi sui social.

Anche il club ha approvato

Dopo il successo in tribuna, i giocatori senegalesi sono riusciti a sedurre in campo. Per quanto riguarda gli olandesi, Andres Nobert ha sorpreso il portiere del suo club, l’Heerenveen, che non ha dimenticato.

Apprezziamo il riferimento

Questi tifosi olandesi sanno come farsi notare in Qatar. Questo è pulito. E i senegalesi, al contrario, continuano a fare un baccano incredibile.

Il Senegal invade gli spalti

Lo stadio non è pieno, ma c’è un numero davvero incredibile di tifosi senegalesi. Anche gli olandesi sono molti.

Articoli

SenegalMendy, Coulibaly, Cisse, Joy, Mendy, Kouyaté, Dia, Diata, Sarr, Sabali, Diallo

Olanda: Noppert, De Ligt, Van Dijk, Ake, Blind, Berwijn, Gakpo, Berghuis, Janssen, De Jong, Dumfries