Dopo aver ucciso l’ex fidanzata, decide di mettere i figli in istituto invece che dai nonni: ‘Lotterò per riaverli’

Un malinteso tra due nonni a Spreemont. La loro figlia è stata vittima di un omicidio femminile lo scorso settembre. Era madre di due bambini, 8 mesi e 4 anni. Questi verranno posizionati. I loro nonni non capiscono perché non possono riceverli.

Da due mesi le due bambine vivono con i nonni. Questo martedì, sul divano, ci saranno solo Fabien e François. Lo Youth Support Service ha deciso di collocare i bambini in un istituto.

“Come nonni, non abbiamo diritti sui nostri nipoti. Hanno solo noi. Questo è quello che devi capire. Non ha famiglia. Mia figlia era solo noi come una famiglia.”dice Fabien.

Il 10 settembre, David ha sparato alla testa a Madison, la madre dei suoi due figli. Non sopportava la loro recente separazione. Oggi, anche se è in confessione, anche se è in carcere, è l’unico ancora vivo che ha la potestà sui figli.

“Ci troviamo in una situazione inestricabile in cui è il padre che uccide la madre, ed è lui che decide se concepire o meno i figli”.spiega Reno Mulders Pierre, l’avvocato dei nonni.

Il SAJ (Youth Aid Service), come previsto dalla legge, ha consultato p. Ciò conferma la decisione che SAJ ha ritenuto migliore: l’affidamento dei bambini.

Molte argomentazioni sono state avanzate. Primo, il fatto che i nonni non potranno piangere la figlia. Ciò impedirebbe loro di prendersi cura delle ragazze.

“Il mio fabbro, non lo farei mai. Ho perso mia figlia, non è la mia vicina, non è un’amica, è mia figlia. Tutto quello che mi resta da fare è fare il mio fabbro, sono le mie due bambine.” dice Fabienne.

Il Servizio di aiuto ai giovani aveva anche segnalato il pericolo di allontanamento tra le ragazze e il padre. “Penso che anche qui si possa capire che i nonni che hanno visto la figlia assassinata hanno qualche difficoltà e qualche riserva sul fatto che i nipoti possano vedere il padre”.aggiunge Reno Mulders Pierre.

E il Servizio Assistenza Giovani ha accettato di rilasciarci un’intervista telefonica, senza toccare, come è consuetudine, gli elementi concreti del fascicolo.

“Non facciamo mai soluzioni per il comfort. Non sono atteggiamenti che assumiamo la mattina sorseggiando il nostro piccolo caffè all’angolo di un tavolo. Sono atteggiamenti che vengono valutati, soppesati, nel migliore interesse del bambino”.spiega Joel Picard, consulente per l’assistenza ai giovani.

“Lotterò per tenerli, qualunque cosa accada. Lotterò per riaverli”. conclude Dadì.

Fabien e François riflettono sui procedimenti del tribunale di famiglia. Hanno anche inviato un messaggio alla regina Mathilde.