Et si notre salut venait du Canada?

Economia

Le paga un annoncé répondre « aux requestes d’aide » de ses « alleati ». Resta maintenant à savoir commenta cela se traduira sur le prix à la pompe chez nous.

Le Canada an annoncé jeudi une augmentation de ses exportations de petrolio versare rispondi « aux requestes d’aide » de ses « Alliés, aux prises avec des pénuries » en raison du conflit in Ucraina. Une annonce qui devrait rassurer les marchés internationaux et les consommateurs alors que le prix au liter a dépassé la barre des deux euros il ya quelques jours.

En 2022, « l’industrie canadienne a la capacité d’augmenter progressivement ses exportations de pétrole et de gaz d’environ 300 000 barils par jour (200 000 barils de pétrole et 100 000 barils d’équivalent pétrole par jour de gaz naturel), afin de remplacer le pétrole et le gaz russes »un indiqué Jonathan Wilkinson, ministro canadese delle risorse naturali, dans un comunicato.

Una soluzione a corte terme…

Si le Canada se veut rassurant envers ses alliés, la solution ne serait pourtant pass si simple. Selon des observateurs et des anales de l’industrie, « Les producteurs pétroliers du Canada pourraient augmenter immédiatement leurs exportations, mais cela ne suffirait pas à combler le vide laissé par la Russie »peut-on lire dans le journal canadien La Presse.

I 30 chefs d’État de l’Otan se sont retrouvés aujourd’hui a Bruxelles pour parler de la guerre in Ucraina. À voir maintenant concrètement comment se traduiront les exportations canadiennes de pétrole sur les prix à la pompe en belgique…