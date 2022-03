«Ce sont des belles économies à la fin du mois»

Les marques propres sont plus populaires que jamais. Lors de cette période d’inflation croissant, plus de 7 belges sur 10 optent davantage pour des marques propres dans les supermarchés. Le consommateur voit par le biais des marques propres une solution pour mieux maîtriser le budget ménager. C’est ce qui ressort d’une enquête réalisée per iVOX per ALDI Belgique. Voci il comunicato.

Depuis l’inflation croissant de ces derniers mois, la majorité des belges est à la recherche d’astuces pour réduire les coûts. La ricerca del prezzo bas et d’alternatives moins chères se reflète dans le comportement d’achat du consommateur. Ainsi, une enquête raprésentative menée par iVOX démontre que la comparaison des prix est devenue une routine quotidiana per più di 4 belgi su 5. Et ce qui se trouve dans le caddy a égallement changé.

Valeur certo

Les marques propres gagnent nettement en popularité. Plus de 7 Belges sur 10 indiquent qu’ils achètent plus souvent des marques propres depuis la hausse d’inflation. Osservazione frappante : les marques propres sont un peu moins populaires en Wallonie (69%) qu’au nord du pays (75%).

Les marques propres séduisent en ces temps un nouveau groupe de consommateurs. Plus de la moitié des répondants qui auparavant ne s’interessaient pas ou peu aux marques propres, mettent (davantage) de marques propres dans leur caddie, précise le communiqué.

Economiser sur le budget ménager est la principale motivazione pour choisir les marques propres. Les jeunes (<= 34 ans : 77 %) e sont encore plus attentifs que les personnes plus âgées (55+ : 66 %).

La popolarità dei marchi è possibile se si tratta di una spedizione più lunga a lungo termine. Pas moins de 3 Belges sur 4 ont l’intention de continue à acheter des marques propres, même lorsque l’inflation se ressentirait moins.

Ce sont surtout les jeunes (= < 34 ans) qui sont convaincus: plus de 4 jeunes sur 5 affermant qu'ils continueront d'opter pour des marques propres à l'avenir.

Au moins la moitié du prix

Lors des semaines à venir, ALDI fera le compte pour le consommateur en calculant les bénéfices que les consommateurs pensionati s’ils optent pour les marques propres. « Chaque semaine, nous montrerons la différence de prix entre un panier identique de grandi marche commerciali chez ALDI et de marches propres d’ALDI. Ainsi, nous voulons helper les belges à faire des choix bénéfiques pour leur budget », spiega Isabel Henderick, Managing Director Marketing et Communication chez ALDI Belgique. «Les consommateurs ressentiront clairement que nos marques propres sont un choix intelligent. Plus de 90% de notre gamme fixe se compose de marques propres. Elles sont souvent au moins moitié moins chères que les grandes marques. Ce sont des belles économies à la fin du mois. »