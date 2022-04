Bernard Montiel et Delphine Wespiser écartés de TPMP suite à leurs position dans la présidentelle française

Delphine Wespiser, antica Miss France (2012) e chroniqueuse de Touche pas à mon poste, avait fait parler d’elle il ya quelques jours pour sa prize de position soutenant Marine Le Pen. Quant à Bernard Montiel, il n’avait pas cache ses bonnes relations avec le président Macron. Risultato? I due cronografi di Cyril Hanouna non sono mai stati scelti per vincere dal TPMP.

“Je ne suis pas porte-parole du gouvernement”

“Donnez tous vos opinioni au lieu de ne rien dire!”, s’ènerve la Miss Francia. Ils ont été invités ce mercredi soir, jour du débat Macron-Le Pen pour se défendre en direct. “À partir de ce soir, je n’en parle plus. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement, je ne suis pas porte-parole d’Emmanuel Macron, ça tout le monde l’a compris. Je ne suis pas non plus porte-parole di Marine Le Pen. Je suis juste une porte-parole des Français qui ont été mécontents et qui sont déçus de ce quinquennat, a d’abord lâché une Delphine Wespiser, très remontée. Se faire punir à cause de ça, je trouve que c’est très très très triste pour la démocratie”.

“On peut avoir des amis et ne pas toujours être d’accord”

Même ha scelto du côté de Bernard Montiel. “Je trouve ça curieux d’être condamné à cause de ses amitiés. Je suis ami avec les Macron depuis fort longtemps, bien avant la présidetielle, s’est-il défendu. Ce sont des amis que j’adore, que j’aime profondément et que je rispetto. Maintenant dans cette émission je n’ai jamais fait de prosélytisme. On peut avoir des amis et ne pas toujours être d’accord.”

Delphine Wespiser et Bernard Montiel seront toutefois de retour dans Touche pas à mon poste dès la semaine prochaine, une fois le nouveau président connu ce dimanche soir.