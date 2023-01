I sogni eccitati (esterni) possono predire il morbo di Parkinson

⇧ [VIDÉO] Potrebbe piacerti anche questo contenuto del partner (dopo la pubblicità)

Il disturbo del comportamento del sonno del movimento rapido degli occhi (RTSP) è una condizione caratterizzata da disagio durante la proiezione dei sogni verso l’esterno. Tali sogni disturbati (trasformati più o meno direttamente in realtà) possono essere forieri di malattie neurodegenerative concomitanti, come il morbo di Parkinson. Sebbene molte ricerche, compresa quella dello stesso James Parkinson, sembrino supportare questa ipotesi, la vera relazione causale è ancora ampiamente dibattuta. Una nuova sintesi degli studi oggi evidenzia nuovi dati sulla stretta associazione tra TCSP e morbo di Parkinson. I risultati sembrano confermare che il rilevamento dei TCSP può essere un potente strumento per la diagnosi precoce della malattia.

Tutti abbiamo fatto almeno un sogno in cui ci sentivamo perseguitati. A volte questo tipo di sogno ci sembra così reale che la paura è altrettanto reale, quindi scegliamo rapidamente di combattere o fuggire. Stranamente, a volte ci svegliamo e iniziamo, sentendoci come se dovessimo ancora correre.

In particolare, questo tipo di sogno è molto diverso dal sonnambulismo o dal linguaggio del sonno, che si verifica durante il sonno profondo. Quest’ultimo si verifica anche nei bambini e negli adolescenti, mentre il PTSD è riportato più frequentemente negli anziani. Il TCSP può essere attivato da alcuni farmaci come antidepressivi o malattie sottostanti come la narcolessia o un tumore del tronco cerebrale. Ma più spesso, consentono di prevedere un rischio dell’80% di sviluppare una malattia neurodegenerativa cronica (che causa un accumulo di proteine ​​​​alfa-sinucleina), che generalmente compare da 10 a 15 anni dopo l’insorgenza del TCSP.

I primi dati che indicano una connessione tra il morbo di Parkinson e il disturbo da stress post-traumatico risalgono al XIX secolo, quando James Parkinson descrisse movimenti a scatti degli arti mentre i pazienti dormivano, cosa che alla fine li spaventò. Così il TCSP sarebbe indizi preziosi per la diagnosi precoce della malattia. ” È il nostro marcatore prodromico clinico più forte », stimato Daniela Berg, neurologa dell’ospedale universitario Schleswig-Holstein in Germania.

L’accumulo di proteine ​​​​è osservato nel TCSP e nel morbo di Parkinson

Mentre le persone con malattia di Parkinson sembrano avere difficoltà a coordinare i propri movimenti, le persone con TCSP non hanno difetti di coordinazione durante il sonno. Ma quando queste persone dormono, i “freni” che dovrebbero limitare il movimento durante il sonno vengono sollevati.

Esperimenti sui gatti suggeriscono che le lesioni nel tronco encefalico (osservate all’inizio del morbo di Parkinson) sono la causa dell’inibizione della paralisi muscolare durante il sonno. Questi gatti, che hanno lesioni al tronco encefalico, si comportano normalmente da svegli, ma sono particolarmente assonnati (con comportamenti opposti a quelli osservati da svegli).

Questa differenza di comportamento durante il sonno e la veglia può essere osservata anche negli uomini con TCSP. Come prova, uno studio risalente agli anni ’90 ha osservato 29 pazienti con TCSP, tutti maschi e di età pari o superiore a 50 anni. 11 di loro hanno sviluppato una malattia neurodegenerativa circa 13 anni dopo aver assunto il loro primo TCSP. Nel 2013, quel numero è salito a 21 ed era principalmente associato al morbo di Parkinson.

Il legame fisiologico tra TCSP e malattia di Parkinson risiede nell’accumulo di proteine ​​​​alfa-sinucleina (malattia a corpi di Lewy). L’accumulo di questa proteina nel cervello, in particolare, compromette le funzioni motorie e cognitive. Gli accumuli di corpi di Lewy sono stati osservati sia nelle autopsie di persone con TCSP che in quelle di persone morte a causa del morbo di Parkinson. Poiché questo accumulo di proteine ​​non è rilevabile all’imaging TC, il TCSP sarebbe quindi un buon metodo per la diagnosi precoce della malattia.

I sogni di TCSP non saranno necessariamente irrequieti

I ricercatori hanno anche cercato di spiegare perché le persone con malattia di Parkinson non hanno difficoltà di movimento quando sognano. I risultati indicano che i gangli della base (che hanno un ruolo nella soppressione dei movimenti indesiderati), che sono alterati nei pazienti, sono inattivi durante il sonno. Questo risultato indica che nelle persone con TSCP, i movimenti sono generati da un circuito motorio che può bypassare i nodi. ” In un certo senso dimostra che non tutto ciò che accade nella malattia di Parkinson quando si tratta di movimento si applica a te quando dormi. spiega Ronald Postoma, professore di neuroscienze alla McGill University.

Inoltre, le osservazioni cliniche hanno anche dimostrato che i sogni TSCP non sono necessariamente di natura disturbata. Succederà soprattutto che queste persone ridano o cantino durante il sonno REM. I ricercatori hanno quindi ipotizzato che i sogni violenti o agitati vengano riportati più spesso perché hanno maggiori probabilità di svegliare la persona o il partner. “ Sono assolutamente convinto che nei pazienti TSCP la finestra sia aperta per sognare, ma i loro sogni non sono diversi dai nostri. Stima Isabelle Arnulf, Professore di Neurologia alla Sorbona. Inoltre, secondo l’esperto, una piccola percentuale di queste persone generalmente non ricorda i sogni. Pertanto l’incidenza dell’artropatia potrebbe essere maggiore di quanto si pensasse in precedenza.