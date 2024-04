“È molto più semplice rispetto a 20 anni fa”: Vincent Talucci svela cosa è cambiato nel mondo dell'umorismo

Per molti comici, uno dei maggiori problemi è raggiungere un pubblico generale. Per Vincent Talucci e i comici della sua generazione la televisione era il mezzo preferito, e oggi non è più così. “La nuova generazione di comici non ha bisogno della televisione, questa è la mia teoria, perché i social network possono riempire le sale. Considerano la televisione un vantaggio. Dobbiamo il nostro successo alla televisione e non è più così, né automaticamente“, spiega il più giovane dei due fratelli.

Secondo Vincent Talucci oggi è anche più facile dedicarsi all'umorismo. “Nel 2024, chiunque voglia entrare nel mondo dell'umorismo è, francamente, molto più facile rispetto a 20 anni fa. Il fatto è che ce ne sono molti, perché è più facile. Penso che il numero degli artisti sia decuplicato in cinque anni e quello che sta succedendo nel mondo dell'umorismo è impressionante. D'altra parte, visto che sono di più, mi rendo conto che per distinguersi dalla massa devono avere una personalità molto assertiva o un'idea giusta che l'altro non aveva.“, nota il comico.