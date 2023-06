56.000 verbi e 1.900 pazienti: il Centro Salute di Arzano-Querrien guarda con calma al futuro

Giovedì 22 giugno, il Centro sanitario di Arzano-Querrien ha tenuto la sua Assemblea Generale, sotto gli auspici dei Co-Presidenti, Annie Helou, di Arzano, e Marie-Noelle Robin, di Querin. Con Nadine Pregent in carica, il centro, composto da dieci infermiere e una segretaria, ha svolto 56.000 lavori nel 2022 e curato 1.900 pazienti, con conti in pareggio.

Il 2022 ha visto un miglioramento delle organizzazioni e un aumento dell’orario di lavoro. Ciò è dimostrato da un bilancio in pareggio. E Nadine Pregent sottolinea che il futuro dei centri sembra più sereno. Aggiunge: “Tenere i nostri pazienti a casa e fornire loro un’assistenza personalizzata in termini di qualità e sicurezza è la nostra missione per il 2023”.

Una nuova casa medica è all’orizzonte