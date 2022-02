Comment (vraiment) améliorer sa capacité de mémorisation ?

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)

Que ce soit pour réviser un examen, se souvenir d’un moment passé o saisir son code de carte bancaire, la mémoire est sollicitée en permanence dans notre vie quotidienne. Voici quelques astuces pour améliorer simplement in capacità di memorizzazione, a corte ea lungo termine.

Il est nécessaire de comprendre en premier lieu ce qu’est la mémoire et quels sont les différents types. Au nombre de cinq, ces systèmes de mémoire collaborent pour remplir les fonctions de la mémoire, à savoir enregister les informations nouvelles (l’encodage), les conserver (le stockage) et les récupérupélonération (la), les l’Osservatorio B2V delle memorie.

La mémoire procédurale concerne l’apprentissage et le stockage des savoir-faire, devenus des automatismes. Per esempio, faire du vélo o pratiquer uno strumento musicale font partie de ce type de mémoire à long terme. La memoria percettiva (ou sensorielle) permet de mémoriser les odeurs, les goûts, les forme, les sons. La mémoire sémantique concerne les connaissances accumulées sur le monde et sur soi. La memoria di lavoro è utile a corte terme per calcolatrice, risposta a una domanda o risposta a un problema. Enfin, la mémoire épisodique garde les évènements marquants de notre vie (sur le long terme) et nous permet de nous projeter dans le futur.

La « metodo di luogo » (o « metodo dei luoghi » o bis « palais de la mémoire ») è la prima astuce connue de l’histoire dans l’aide à la mémorisation. Elle a eu un énorme succès de l’Antiquité jusqu’à la Renaissance et est toujours citée dans les livres de mnémotechnie. Il metodo consiste à se représenter mentalement les éléments que l’on doit apprendre, et à les placer chacun dans un lieu précis. Pour se souvenir de l’ordre des éléments, il suffit alors de se construire un itinéraire qui passe par ces lieux.

Adopter une bonne hygiène de vie

De nombreuses metodi esistenti per migliorare la capacità di memorizzazione, avec des scientifiques à l’appui. De manière générale, une bonne hygiène de vie joue un rôle importanti dans lo stockage des informations: dormir suffisamment, faire de l’exercice physique, éviter l’apport eccedente en sucres et en graisses saturés, laurés (viand).

Dans une popolazione d’adultes âgés, l’ainsi été montré que la marche était associée à une augmentation de la coda dell’ippocampo, la partie du cerveau en charge de la mémoire. I risultati restaient significatifs pour les activités de marche de faible intensité, indépendamment des activités d’intensité moderée à élevée. La marche peut donc aider à « muscler » le cerveau ! Evidemment, il en va de me pour lo sport en général, qui permet d’augmenter le flux sanguin dans le cerveau et stimuler la production de noradrenalina (qui joue notamment un rôle dans le processus d’attention).

Riguardo all’alimentazione, i graisses saturées et les produits sucrés (dont les sodas) seraient néfastes pour les performance intellectuelles. Uno studio a montré que l’apport quotidien en graisses n’avait pas de lien avec les performance intellectuelles, mais que plus les apports en graisses saturées étaient élevés, moins la mémoire était efficace dans la durée. À noter que l’étude s’est penchée Exclusivement sur des femmes d’au moins 65 ans (6000, ciondolo presque dix ans).

En 2016, un autre étude sur des rats a montré des résultats similiires pour l’apportexcessif en sucres : « L’ensemble des résultats indique que le sucre liquide peut rapidement élever les marqueurs d’inflammation centrale et périphérique [dans les zones du cerveau cruciales pour la mémoire]en association avec l’hyperglycémie, ce qui pourrait être lié aux déficits de mémoire chez les rats », écrivent les chercheurs.

Jouer, se représenter, dessiner… il y en a pour tous les goûts !

Concrètement, quelles tecniche mettre en œuvre pour optimiser sa mémoire ? « Il gioco e l’azione », rispondi Mathieu Hainselin, neuropsicologo e maestro di conferenze in psicologia ad Amiens. Per esempio, ” il est plus facile de retenir une recette si nous la réalisons nous-même plutôt que de la lire. L’action met en jeu les circuits cérébraux du mouvement et de la planification, ce qui demande un engagement staff », explique-t-il. En somme, cette façon de procéder inclut les mémoires procédurale et perceptive, ce qui reste un mode d’apprentissage particulièrement efficace.

Même ha scelto pour les jeux : « Ils peuvent faciliter les apprentissages, a fortiori s’ils comportent de l’action. Selon leurs règles et contextes, ils apportent des ingrédients bénéfiques, tels que l’humour, l’originalité et le caractère surprenant de determinati univers de jeux. Être créatif fixe dans l’esprit ce que l’on a produit et demande souvent de faire uno sforzo di recupero en mémoire d’éléments appris. Tous ces effets se cumulent en un cocktail gagnant pour des apprentissages robustes ». Développer son esprit en s’amusant est donc possible.

Sébastien Martinez, champion de France de la mémoire en 2015, explique quant à lui la méthode du SEL (sel, enfance, lien):

La répétition è la chiave dell’entrata in scena cérébral e il peut être interressant d’adopter des models toutes simples. Par esemplo s’entraîner chaque soir à reconstituer le fil de sa journée : ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, etc. Cela permet de consstruire des chemins de récupération utilis pour la restitution d’une autre notion. L’Observatoire B2V des Mémoires riassume le diverse tecniche per la revisione di un esame:

Selon une studio canadese parue en 2018, « une image vaut mille mots ». En effet, desiner des informations au lieu de les écrire les ancrerait plus facilement dans notre cerveau. D’après les chercheurs, le dessin implique de multiples forme de mémoire (visuelle, spaziale, verbale, ecc.) qui permettent d’activer davantage de zones du cerveau pour le stockage. Il s’agit d’un moyen fiable et reproductible d’améliorer les performance et dont les gains seraient supérieurs aux autres Techniques précédemment évoquées.

En gennaio 2022, des checheurs de l’université Bar-Ilan en Israele ont même montré que la mémoire visuelle des images è affettuoso par la coda dell’immagine sur la rétine. Pour chaque test réalisé, ils ont constaté que les grandes images étaient mieux mémorisées (1,5 fois plus) que les petites.

S’accorder des temps de repos pour consolidare la memoria

On peut aussi prendre soin de sa mémoire… en ne faisant rien ! En effet, il est essentiel d’octroyer à notre cerveau des épisodes « de repos » afin de mieux encoder les souvenirs. En fait, il n’est pas vraiment au repos car il consomme seulement 5% de moins de nos ressources énergétiques que s’il effectuait un travail intellectuel. Il est égallement importante di dormir suffisamment, car le sommeil consolide la mémoire grâce aux pics d’ondes lentes (phase de sommeil profond).

Une étude de la Northwestern University pubblica a gennaio 2022 est allée plus loin en documentant l’effet de la réactivation de la mémoire pendant le sommeil sur l’apprentissage des noms de visage. I partecipanti ont d’abord appris 80 associazioni visage-nom. Pendant leur sommeil, l’activité électrique de leur cerveau était surveillée pour déterminer lo stade d’endormissement, et 20 des noms parlés ont été présentés doucement sur une musique de fondme pendant la pro phase de sond. Au final, les test ont montré une mémorisation supérieure dovuto à la réactivation de la mémoire pendant le sommeil, mais seulement lorsque le sommeil n’était pas perturbé par les présentations sonores.

Il existe donc de multiples façons d’acquérir une «mémoire d’éléphant», et chacun doit trouver la méthode qui lui convient le mieux. Contrairement aux idées reçues, le cerveau n’est jamais saturé et sa capacité de stockage d’informations est presque infinie puisqu’il est estensibile. Cette capacité de mémorisation se décuple même au fur et à mesure qu’elle progresse… une incroyable biomachinerie, non ?