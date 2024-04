Armani: L'aspirante medico diventato un'icona della moda è stato vittima di uno scandalo a fine carriera

Da giovane medico a parrucchiere freelance

Nella cittadina di Plaisance inizia il viaggio di Giorgio Armani. Come molti self-made men, lo stilista classe 1934 è cresciuto in una famiglia modesta. Ma questo non gli ha impedito di proseguire gli studi di medicina all'Università Statale di Milano, prima di rendersi conto che la sua vera passione era la moda. Nel 1957 lascia gli studi di medicina per immergersi nel mondo dell'alta moda. I suoi esordi presso Nino Cerruti, dal 1961 al 1970, gli hanno permesso di acquisire un'esperienza che lui stesso considerava “inestimabile” e di scoprire il suo talento per il fashion design.

L'anno 1975 segnò una svolta decisiva per l'italiano: Armani, stanco di non poter esprimere pienamente la sua visione sotto il suo nome, si unì a Sergio Galeotti, suo socio negli affari e nella vita, per fondare la Giorgio Armani SPA. Insieme, con poco meno di 10.000 euro di capitale netto iniziale, costruirono un marchio che sarebbe diventato sinonimo di lusso e stile “Made in Italy”. E la ricetta funziona! Cosa ha causato questo successo quasi istantaneo? La capacità del designer di creare abiti eleganti e sobri, al confine tra il basic da lavoro e il look casual di una semplice passeggiata per strada.

Diversificare il più possibile

Questa “fusion di abbigliamento” in particolare gli diede l'opportunità di disegnare abiti per l'Aeronautica Militare Italiana nel 1980. Ma anche di espandere la sua aura a quante più persone possibile creando altri tre marchi: Emporio Armani a un prezzo più accessibile, Armani Jeans per i pantaloni e Armani Junior Per il pubblico più giovane. Marchi che raggiungeranno il successo globale, soprattutto grazie a… Richard Gere. L'attore, all'apice del suo successo, indossava infatti abiti del brand italiano durante le riprese del filmgigolò americano, È uscito nel 1981 e ha incassato 53 milioni di dollari al botteghino. I fan si sono poi accaparrati il ​​marchio, permettendo a Giorgio Armani di diventare il secondo stilista ad apparire sulla copertina della rivista Time, dopo Christian Dior.

Copertina del Times, con Giorgio Armani, 1982. ©Bob Krieger

Sebbene il suo successo non sia più in dubbio, Giorgio giudica il momento perfetto per espandere ulteriormente il suo impero. Come ? Ampliando la sua offerta lanciando le sue prime linee di profumi e bellezza. Nel 1984, profumo Armani si aggiunge al suo portafoglio, seguito da molte altre fragranze (tra cui la famosa… Geo Acqua nel 1996) che avrebbe catturato l'essenza dei suoi modelli di moda.

“Ogni volta che faccio qualcosa, c’è un nuovo dubbio, un nuovo punto interrogativo.” Giorgio Armani ha dichiarato a Le Figaro nel 2015. Se lo stilista italiano ha dei dubbi, ciò non gli impedisce di continuare a diversificare nel corso della sua carriera. Nel 2006, Armani ha iniziato a collaborare con Emaar Properties, la società immobiliare responsabile di diversi edifici a Dubai, per lanciare la catena Armani Hotels, aggiungendo una dimensione lifestyle al suo business. Finora sono comparsi due alberghi: uno a Milano, la città che ha scelto, e l'altro che occupa Undici piani su 163 Burj Khalifala torre più alta del mondo.

Inoltre, anche gli sport sono stati valutati da Armani: la squadra di basket del Milan in particolare, ma anche quella di calcio inglese per due volte e le divise olimpiche durante i Giochi invernali di Torino 2006 e quelli estivi di Londra 2012.

Celebrità e punti oscuri

Fin dalla sua nascita, il marchio Armani non ha mai smesso di attirare l'attenzione del pubblico, sia disegnando gli abiti di icone della cultura pop come Lady Gaga, sia mantenendo una presenza costante ai principali eventi di moda come le Fashion Week. Nel 2008, il suo contributo alla moda è stato coronato dalla Legion d'Onore, conferitagli dall'allora presidente francese Nicolas Sarkozy.

Ma recentemente, dopo una carriera tranquilla e in crescita, il successo dell'impero Armani è stato oscurato da una grande disgrazia. All'inizio di aprile, il marchio si è trovato al centro di uno scandalo, emerso dai media nazionali, sullo sfruttamento dei lavoratori cinesi da parte di un subappaltatore senza licenza. I prodotti interessati includevano borse e altri accessori moda. Le autorità hanno scoperto un sistema di “caporalato” (una forma di eccessivo sfruttamento lavorativo simile alla schiavitù, secondo la definizione, ndr), solitamente associato al settore agricolo, ma qui abituato alla mediazione illegale e allo sfruttamento dei lavoratori.

L'indagine ha rivelato il coinvolgimento di quattro proprietari di fabbriche cinesi e sono sotto indagine penale per la loro partecipazione al programma. Nel frattempo, anche se le attività di Giorgio Armani non sono sotto inchiesta, la società è stata posta sotto amministrazione controllata per un periodo massimo di un anno. Questa procedura ha lo scopo di monitorare le operazioni della società e di garantirne la legittimità. Un grafico diffuso dalla polizia mostra la distribuzione finanziaria nella catena di produzione: il subappaltatore cinese ha ricevuto 93 euro per ogni borsa prodotta, mentre la casa di moda ha venduto le stesse borse per circa 1.800 euro ciascuna.

Il subappaltatore cinese ha ricevuto 93 euro per ogni borsa prodotta, mentre la casa di moda ha venduto le stesse borse per circa 1.800 euro ciascuna.

Lo scandalo offusca l'immagine dell'azienda, ma sicuramente ci vorrà più tempo per distruggere l'impero fondato quasi 50 anni fa. Con più di 500 negozi nel mondo e un volume di vendite che attesta la forza del suo marchio, Giorgio Armani non mostra segni di rallentamento. Nel 2022 la sua azienda ha generato un fatturato di 4,5 miliardi di euro, in aumento del 16,5% rispetto all’anno precedente. Resta uno degli uomini più ricchi d'Italia, con un patrimonio stimato in oltre 11 miliardi di euro, secondo la rivista Forbes.