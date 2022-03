Energie – Le Luxembourg pioche dans ses réserves de pétrole

«Le Conseil de direction de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) an adopté un plan coordonné de prélèvement des stocks d’urgence pétrolière, afin de parvenir à une mobilization des stocks à hauteur de 60 million de barils», un indiqué il ministero dell’Energia e dell’Aménagement du territoire dans un comunicato transmis jeudi. La faute à l’envolée du prix du baril et à l’impact potentiellement significatif de l’invasion russe de l’Ucraina sur l’approvisionnement des marchés en pétrole et produits pétroliers.