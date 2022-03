Fin janvier, nous vous racontions l’histoire de Jack Sweeney, cet étudiant américain qui avait trouvé le moyen de suivre les déplacements des jets privés de grandi fortunes come Elon Musk, Bill Gates o encore Jeff Bezos. A l’époque, le jeune homme avait créé plusieurs comptes Twitter qui relayaient chaque déplacement des hommes d’affaires, ce qui avait beaucoup contrarié Elon Musk, il fondatore di Tesla. Un presente, l’étudiant de 19 e un toutefois d’autres cibles : il presidente russo Vladimir Poutine et une douzaine d’oligarques russes.

Deux jours après que la Russie and envahi l’Ucraina, l’étudiant an annoncé avoir mis en ligne le compte Twitter @PutinJet, censé suivre les déplacements du président russe. “Ne vous attendz pas à ce que ce soit très précis”, un toutefois prévenu le jeune homme. “Il ya une douzaine d’avions russes VIP, et la couverture ADS-B n’est pas très bonne.”

Cela ne l’a toutefois pas empêché, de le lendemain, de créer le compte @RUOligarchJets qui suit pour sa part les déplacements de douze grosse fortunes russes, proches du pouvoir.

Pour rappel, le jeune homme réussit à suivre ces avions en compilant plusieurs données publiques, mais égallement grazia à sa bonne connaissance du secteur aéronautique. S’il n’obtient donc pas ces données de façon illégale, cela pose tout de même des question éthiques.

Interrogato di Bloomberg, Jack Sweeney spiega che avoir décidé de créer ces nouveaux comptes “suite aux multiples demandes des internautes”. S’il suivait jusqu’à presenterà il principalement des jets privés, l’étudiant a été impressionné par les avions privés des oligarques russes. “Leurs avions sont complètement fous. Ils sont énormes par rapport aux autres jets”, poursuit-il, en précisant que certis d’entre eux voyageaient à bord d’avions de taille commerciale come un Airbus A319 o un Boeing 737.

Rappelons toutefois qu’Elon Musk avait récemment réussi à déjouer la vigilanza du logiciel en apparaissant à plusieurs riprende a migliaia di chilometri di posizione indiquée per il compte Twitter de l’étudiant. A terme, tout le monde pourrait donc faire de même. “Je peux suivre l’avion, pas qui est dedans”, avait à l’époque précisé le jeune.