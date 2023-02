Energia: questo pulsante sul tuo computer ti farà risparmiare denaro

di Jessica Dies

Probabilmente sai che l’elettronica nelle nostre case ha una tendenza allarmante ad aumentare le bollette. E il computer non fa eccezione alla regola. Fortunatamente, c’è un pulsante che ti permette di farlo Risparmiare soldi.

Con il prezzo in aumento, molte persone lo stanno provando Risparmiare soldi dove possono. E il consumo di elettricità è di solito una delle cose che cerchiamo di ridurre per prime. Come sai, ci sono molti modi per farlo, incluso scollegare alcuni dispositivi in ​​casa.

Tra i dispositivi energivori troviamo ovviamente il computer, portatile o fisso che sia. Questo può effettivamente costarti caro. Il problema è che potresti averne bisogno per lavoro o solo per divertimento, il che rende il suo utilizzo obbligatorio e molto frequente.

Fortunatamente, c’è una soluzione per ridurre il consumo elettronico del tuo computer. È direttamente sul dispositivo!

Come risparmi con il tuo laptop?

Quando usi il tuo computer, probabilmente lo colleghi molto, anche se è un laptop. In questo modo eviti spiacevoli sorprese e ti spegni improvvisamente quando lavori sodo. Ma quindi consuma costantemente energia, anche quando non la usi. Pertanto, per evitare che il tuo computer appesantisca la tua bolletta elettrica, è importante sapere come usarli.

In effetti, esiste un trucco molto semplice per evitare che il tuo dispositivo consumi troppa energia: mettilo in modalità standby. In realtà, non ci pensiamo proprio, ma mettere il computer in modalità standby quando sei via per qualche minuto o qualche ora può aiutarti a risparmiare qualche euro in bolletta. Inoltre, basta un clic! Quindi tutto ciò che devi fare è riaccenderlo e riprendere l’attività da dove avevi interrotto.

Se hai un laptop, ti consigliamo comunque di collegarlo solo quando è scarico e non in modo permanente. Per i computer fissi, dovresti scollegarli quando non li usi per risparmiare denaro.