Acquisti più diversificati con controlli ambientali e patenti più costose: cosa cambia il 1° marzo per il portafoglio

I prezzi per gli esami della patente di guida saranno più alti in Vallonia dal 1° marzo. L’aumento dei permessi riguarda A (motociclo), B (auto) e G (veicolo agricolo). I permessi di tipo C (camion) e D (autobus) non sono interessati, in quanto i loro prezzi sono già automaticamente indicizzati ogni anno.

Per la patente B il prezzo dell’esame teorico va dai 15 ai 16 euro mentre il prezzo dell’esame pratico va dai 36 ai 40 euro. Anche il test di percezione del rischio va dai 15 ai 16 euro.

Il gabinetto designato Valérie de Puy (MR) precisa che l’aumento “Risponde alla domanda del settore per poter far fronte ai tanti indicatori dei salari e all’aumento dei costi energeticiQuesti prezzi non sono stati indicizzati dal 1998.

La somma totale che deve essere spesa per ottenere il suo prezioso sesamo è sempre più alta in Vallonia che in altre regioni.

Anche se l’aumento dei prezzi dei soli esami teorici e pratici è inferiore in Vallonia che a Bruxelles e nelle Fiandre, la somma totale da pagare per il prezioso sesamo è sempre più alta in Vallonia che in altre regioni. Il costo totale per gli esami pratici e teorici è di 56 EUR in Vallonia, 60 EUR a Bruxelles e 65 EUR nelle Fiandre. Ma un candidato alla patente di guida nel sud del Paese dovrà pagare anche 16 euro per un test di percezione del rischio, che si paga solo in Vallonia. Questo porta il totale a 72 euro in Vallonia.

In Vallonia esiste anche un test di capacità tecnica di guida che permette di allenarsi da soli dopo un corso di formazione di 20 ore in una scuola guida o tre mesi nel settore indipendente con una guida. Questo dispositivo non si trova altrove. Mercoledì il suo prezzo salirà da 60 a 67 euro.