Furti in Lussemburgo: una quindicina di rapine in poche ore

Viaggi in Lussemburgo :

In tutto sono state denunciate alla Polizia granducale una quindicina di rapine tra venerdì sera e domenica mattina. La maggior parte di loro sono stati commessi in zone residenziali come Rumelang dove il rapinatore ha lasciato tracce di sangue dopo essere stato ferito. I furti sono stati commessi anche a Differing, Dudelange, Bieler e Strassen.