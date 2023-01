Il villaggio più paradisiaco d’Europa è a meno di 3 ore da Bruxelles

Una cascata che scorre su una parete rocciosa alta circa 300 metri, verde e montagne a perdita d’occhio, case ricche di fascino. Benvenuti a Lauterbrunnen, un piccolo villaggio situato Nel cuore della Svizzeranel cantone di Berna. Un posto meraviglioso, si potrebbe quasi definire paradisiaco. Certo, non ci sono spiagge né palme da cocco, ma il posto ti trasporta immediatamente perché la sua natura è luminosa e abbondante.

Luogo ispiratore

Lauterbrunnen è circondata dalle montagne svizzere, ma anche l’acqua è ovunque. In 5 minuti in auto, puoi raggiungere la cascata Trümmelbach che ti offre uno splendido scenario. Con “circa 20.000 litri d’acqua al secondo che scendono da dieci cascate di origine glaciale per un’altezza totale di circa 200 metri. Questo spettacolo può essere visto solo in estate, attraverso l’uso di un ascensore in un tunnel” nota il sito web di Mesweiser. Se vuoi avventurarti nella Valle di Lauterbrunnen, avrai la possibilità di scoprire ben 72 cascate. Per la cronaca, Johann Wolfgang von Goethe rimase così affascinato da questa ambientazione che compose il suo poema “Gesang der Jester oper den Waserne” durante il suo soggiorno nel 1799. Lo scrittore J.R.R. Tolkien, al quale si devono i romanzi Lo Hobbit e Il maestro di gli Anelli, vi si stabilirono nel 1919. A soli 19 anni. Non c’è dubbio che anche lui sia stato ispirato da questo luogo unico.

Sci ed escursionismo

Se stai pianificando un viaggio a Lauterbrunnen nelle prossime settimane, puoi goderti le piste di 200 km di aree sciistiche come Wengen-Petite Scheidegg o Mürren-Schilthorn. Ma dalla primavera e da aprile il villaggio di Lauterbrunnen merita davvero uno sguardo più da vicino. Hai l’opportunità di sbizzarrirti qualche massimo Come tanzbody. Durante la tua passeggiata scoprirai la ricchezza e i tesori della regione di Lauterbrunnen con una vista panoramica a 360 gradi.

Come arrivare là?

Il viaggio a Lauterbrunnen si divide in due tappe. Dall’aeroporto di Zaventem, vola a Zurigo. Brussels Airlines e la Svizzera operano diversi voli al giorno. Punto positivo, la corsa dura un’ora molto breve. Quindi noleggia un’auto per guidare fino al villaggio. Ritorno in poco meno di 2 ore di strada verso la destinazione finale. Non resta che approfittare degli splendori di Lauterbrunnen per trovare, chissà, anche l’ispirazione.

