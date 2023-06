Emmanuel Macron riceverà il presidente italiano Emmanuel Macron il 7 giugno in quelli che definisce “collegamenti eccezionali” tra Roma e Parigi.

Il presidente riceverà Sergio Mattarella a nome dei loro “rapporti di fiducia e amicizia” dopo una nuova crisi tra i due Paesi sulla questione dell’immigrazione.

Emmanuel Macron riceverà il presidente italiano Sergio Mattarella il 7 giugno all’insegna del “rapporto di fiducia e amicizia”, ​​ma dei “legami eccezionali” che uniscono i due Paesi, ha annunciato mercoledì l’Eliseo, dopo una nuova crisi tra Roma e Parigi . Sulla questione dell’immigrazione.

La parte francese afferma che il presidente francese e il suo omologo italiano visiteranno la mostra “Napoli a Parigi” al museo del Louvre, che onora gli storici legami tra Francia e Italia, nel giorno della sua inaugurazione.

Il Museo di Capodimonte di Napoli ha donato sessanta capolavori al Louvre, che “dialogheranno e completeranno le sue collezioni” per fornire “una visione unica della pittura italiana in Francia”. presidenza francese. “La visita sarà seguita da un incontro all’Eliseo”, osserva.

Relazioni che hanno sperimentato febbri multiple

I funzionari francesi insistono su “relazioni eccezionali” tra Francia e Italia mentre i due vicini attraversano un nuovo ciclo di tensioni sull’immigrazione.

Da quando a Roma è salita al potere la coalizione ultraconservatrice guidata da Giorgia Meloni, i rapporti hanno conosciuto diversi focolai di febbre su questa spinosa questione.

Un incontro di 45 minuti in Giappone tra Emmanuel Macron e il premier italiano, seguito dalla visita a Roma del capo della diplomazia francese Catherine Colonna la scorsa settimana, sembrava, per ora, dissipare questi equivoci. E sebbene la data esatta non sia ancora stata fissata, probabilmente a giugno, Georgia Meloney ha aperto la strada a una visita in Francia.