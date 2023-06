Una veloce opera semiseria in 4 atti in italiano di Louis Bertin

Vedi Roberta Spirito

Durante la decima edizione del Festival Palazzetto Bru Zane Paris, il 20 giugno 2023, si potrà assistere all’opera lirica Fausto, opera semiseria In 4 atti, in italiano, di Louis Bertin al Théâtre des Champs-Élysées. Scritto secondo il libretto Veloce Debuttato da Goethe il 7 marzo 1831 al Théâtre-Italien (Salle Favorte) di Parigi.

Fausto, un’opera semiseria In quattro atti, creato nel 1831 al Théâtre-Italien di Parigi, unisce due situazioni molto rare nei testi romantici. È opera di una donna e sebbene italiana per lingua, stile e genere, è stata composta da una donna francese.

Due anni dopo la pubblicazione di Otto scene dal Faust di Hector Berlioz, Louis Bertin si ispirò all’opera di Goethe e dimostrò la modernità delle sue ambizioni estetiche. Deprogrammato dopo tre spettacoli, Fausto Oggi abbiamo bisogno di una seconda possibilità per parlare. Quando ha debuttato con un tenore nel ruolo del titolo (Domenico Doncelli), Palazzotto Brue Jane ha scelto di presentare in anteprima una prima versione di quest’opera, il cui manoscritto rivela che era stata composta per una donna transgender. Karine Deshayes con talento.

Fausto Testi di Les talents di Louis Bertin, cantante radiofonico fiammingo. Regia di Christophe Rousset. Fausto Karine Deshayes; Margherita Karina Gauvin; Mefistofele Ante Jerkunica; Valentino Nico Darmanin; Caterina Marie Gautrot; Una Strega / Marta Diana Accenti; Wagner / Un bandito Thibaut de Damas.