Il nido pas parvenue di La Belgique è la qualificazione per il Dernier Carrot a Euro 2020 di calcio. Vendredi à Monaco, i Diables Rouges con la loro pendenza 1-2 volte l’Italie.

Questo è Kevin De Bruyne, in assoluto il primo giocatore, ma senza Eden Hazard, mime pas sur la feuille de match, que la Belgique a quatrime quarte finale conscuif dans un tournoi majeur. A sostituire il capitano Roberto Martinez sorprende nel girone Jeremy Doku di Benjamin, 19 e 10 presenze.

In italiano, il retroup sa l dce central alors que del capitano Giorgio Chiellini, il professor Federico Chiesa di Roberto Mancini, Domenico Berardi sulla cité droitque.

Nella partita intorno al round d’Observation, lo storico d’on premier ball di Romelu Lukaku dans nei primi secondi del professore e J Drmy Doku fasant parlor son acclération su flanc gauche à dux reprime in cinq minuti.

La Belgique incrocia il primo gol al 13′ sul colpo di Stato franco mais in italiano, siglando il Leonardo Bonucci, siglando un annulus nella posizione di duna dell’isola hors-jew son confronta en defense Chiellini.

Après deux tirs belges contrs, Kevin De Bruyne si procura la prima grande occasione della festa. En reconversion offensive, jouir de City s’est out chemin du but mais sa frappe du gauche a étil brillamment contr par di Gianluigi Donnarumma (22e).

Sur un nuovo romanzo, non guardare oltre il nuovo romanzo di PSG Parade (26e). La Squadra Azzurra è invece una replica dei Tentatives di Chiesa et Lorenzo Insigne (27e).

Les Diables ont encaissé le premier ma sulla suite dune erreur de relay sign sign Jan Vertonghen. La palla, rcupéré à l’intrée de la surface, arriva al Picss Nicolo Barrela dont tir croisé a trombé Thibaut Courtois (0-1, 31e).

Il roberto Roberto Mancini, su una scopa di fila di Chiesa aux 20 mts, è il d’Abord pass proche du break (41e) avant d’y parvenir su una fatica individualmente d’Insigne. Licipier de Dries Mertens à Naples a effacie Tielemans avant dajuster Courtois d’un magnifique envoi (0-2, 44e).

Touchie mais pas abattue, la belgique est parvenue à ragir avant la pause. Sur un débordement de Doku, Di Lorenzo a commission l’irrparable, envoyant Lukaku au point point risulta. L’attquant de l’Inter ne s’est pas fait prior pour rédire l’cart (1-2, 45e + 2).

. © Reuters

Au retur des vestiires, Doku, sur une novelty acclaration sur son flanc gauche, pris de vitesse maris son son n’a pas found preneur (55e). Sempre que l’italia avait la mainmise sur l’entrejeu, Doku ha trovato De Bruyne in profonder dont le center find Lukaku. Il replay ‘Big Rom’ è stato giocato ma da Leonardo Spinazzola, nella Cuisse, spia Diables dualizer (61e).

Dicidé ject injecter du sang neuf, Martinez a fait monter Dries Mertens et Nacer Chadli à la 69e. Cest daillers su un’azione implicitamente deux jouvers che Belgique un porto in pericolo dans la boite, en vain. Questa è la prima azione che Chadli ses benedice e un commento diretto sul posto di Dennis Praet (74e).

Il finale della partita, hachée, a vu la belga Lancer ses dernierres costringe in bataille a lgalizzazione arracher. Questo è un nuovo romanzo sulla schiavitù di Jormy Doku che è in pericolo. Après avoir passé deux adversiires, son tir est passé au-dessus du cadre Italian (84e). Thibaut Courtois est bien monté sur le dernier corner mais n ria donné. Pas assez tranchante sur le plan offensif, la Belgique a logic battue par la Squadra, qui dfiera l’Espagne per un posto nel finale.

Tombé cont cont uneéééipe italienen e e eaceace, ,ou bi organ organé et et et et & bbbde la la la Bel g Belique n é deé fa faire muxuxux qu qu 2016 2016, son son son éinationinationination cont cont contre Gal les Galles au êêê adeadeé ézionetion.

La reazione di Kevin De Bruyne

“Su un saggio tout fire” Kevin De Bruyne un micro micro RTBF à la sortie du match. “Su un saggio, quon s’est battu jusqu’à la fin. “

Rappresentativamente, il miglior treno del Manchester City è il nostro. L’Italia è il miglior traguardo nel nostro mondo. Abbiamo il maggior numero di mi-temps. ma, ne l’a pas fait et on a perdu. C’est le football. ”

Tombé cont cont uneéééipe italienen e e eaceace, ,ou bi organ organé et et et et & bbbde la la la Bel g Belique n é deé fa faire muxuxux qu qu 2016 2016, son son son éinationinationination cont cont contre Gal les Galles au êêê adeadeé ézionetion. “E’ la prima volta che vengo contattato Pays de Galles (nel 2016, NDLR), è in diretta.”

Sbagliato il colpo di stato, esplicito Kevin De Bruyne, “personnelleme, peux direct merci au staff medical.

“Evoquant l’quipe des Diables in Euro Euro, De Bruyne bis ha aggiunto:” Il ya eu trop de problèmes dans l’quipe (con questi nomi benedici) pourtre à 100%. “

Nel soir, l’Espagne au this besoin des prolongations e il ti sansance de tirs au but pour se difiire de la Suisse (1-1, 3-1 tab), court rduite à 10 in 77e. La Roja de Luis Enrique déjé joué 120 minuti contre la Croatie en huitièmes de finale.

Questo è Kevin De Bruyne, in assoluto il primo giocatore, ma senza Eden Hazard, mime pas sur la feuille de match, que la Belgique a quatrime quarte finale conscuif dans un tournoi majeur. A sostituire il capitano Roberto Martinez sorprende nel girone Jeremy Doku di Benjamin, 19 e 10 presenze. In italiano, il retroup sa l dce central alors que del capitano Giorgio Chiellini, il professor Federico Chiesa di Roberto Mancini, Domenico Berardi sulla cité droitque. Nella partita intorno al round d’Observation, lo storico d’on premier ball di Romelu Lukaku dans nei primi secondi del professore e J Drmy Doku fasant parlor son acclération su flanc gauche à dux reprime in cinq minuti. La Belgique incrocia il primo gol al 13′ sul colpo di Stato franco mais in italiano, siglando il Leonardo Bonucci, siglando un annulus nella posizione di duna dell’isola hors-jew son confronta en defense Chiellini. Après deux tirs belges contrs, Kevin De Bruyne si procura la prima grande occasione della festa. En reconversion offensive, jouir de City s’est out chemin du but mais sa frappe du gauche a étil brillamment contr par di Gianluigi Donnarumma (22e). Sur un nuovo romanzo, non guardare oltre il nuovo romanzo di PSG Parade (26e). La Squadra Azzurra è invece una replica dei Tentatives di Chiesa et Lorenzo Insigne (27e). Les Diables ont encaissé le premier ma sulla suite dune erreur de relay sign sign Jan Vertonghen. La palla, rcupéré à l’intrée de la surface, arriva al Picss Nicolo Barrela dont tir croisé a trombé Thibaut Courtois (0-1, 31e). Il roberto Roberto Mancini, su una scopa di fila di Chiesa aux 20 mts, è il d’Abord pass proche du break (41e) avant d’y parvenir su una fatica individualmente d’Insigne. Licipier de Dries Mertens à Naples a effacie Tielemans avant dajuster Courtois d’un magnifique envoi (0-2, 44e). Touchie mais pas abattue, la belgique est parvenue à ragir avant la pause. Sur un débordement de Doku, Di Lorenzo a commission l’irrparable, envoyant Lukaku au point point risulta. L’attquant de l’Inter ne s’est pas fait priar pour réduire l’cart (1-2, 45e + 2).mais son centre na pas found preneur (55e). Sempre que l’italia avait la mainmise sur l’entrejeu, Doku ha trovato De Bruyne in profonder dont le center find Lukaku. Il replay ‘Big Rom’ è stato giocato ma da Leonardo Spinazzola, nella Cuisse, spia Diables dualizer (61e). Dicidé ject injecter du sang neuf, Martinez a fait monter Dries Mertens et Nacer Chadli à la 69e. Cest daillers su un’azione implicitamente deux jouvers che Belgique un porto in pericolo dans la boite, en vain. Questa è la prima azione che Chadli ses benedice e un commento diretto sul posto di Dennis Praet (74e). Il finale della partita, hachée, a vu la Belgique lancer ses dernieres costringe in bataille alla ligalizzazione di arracher. Questo è un nuovo romanzo sulla schiavitù di Jormy Doku che è in pericolo. Après avoir passé deux adversiires, son tir est passé au-dessus du cadre Italian (84e). Thibaut Courtois est bien monté sur le dernier corner mais n ria donné. Pas assez tranchante sur le plan offensif, la Belgique a logic battue par la Squadra, qui dfiera l’Espagne per un posto nel finale. Tombé cont cont uneéééipe itenen e efficaceace,, enen organ organ et et et et & bbde la la Bel Bel Belique n é é fa faire muxux qu qu 2016 2016 2016, son son son son éinationinationination cont cont cont contre pay Gal Gal Gallesles au êêê ade laééitionition ” saggio de tout faire “Kevin De Bruyne a micro micro RTBF à la sortie du match.” Des gens vontre fiches, daus dusus, ma fin la diffrence è minimo. Les supporters ont qu quon a saggio, che è la migliore pinna di jusquà. ” temps, su un crus plus d’occasions. Su aurait pu marker un 2e ma, su ne l’a pas fait et su a perdu. C’est le football. ” Tombé cont cont uneéééipe italienen e e eaceace, ,ou bi organ organé et et et et & bbbde la la la Bel g Belique n é deé fa faire muxuxux qu qu 2016 2016, son son son éinationinationination cont cont contre Gal les Galles au êêê adeadeé ézionetion. “È come recitare nel Pays de Galles (nel 2016, NDLR), dal vivo. Su aurait pu marquee premiers e après 2-1. ” Per scoprirlo, Kevin De Bruyne avrebbe detto: “Personalmente, sono il personale mercenario diretto. Avrai un canto funebre del tuo legamento e io sono 90 minuti, il più incredibile”. Evoquant léquipe des Diables in Euro Euro, De Bruyne aggiunge: “Il ya trop de problèmes dans l’quipe (con queste benedizioni nombreuses) pour à 100%”. In soirée, l’Espagne a eu besoin des prolongations et la séance de tirs au but pour se difiire de la Suisse (1-1, 3-1 tab), court rduite à 10 in 77e. La Roja de Luis Enrique déjé joué 120 minuti contre la Croatie en huitièmes de finale.