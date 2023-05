Emmanuel Macron: “La Russia ha già perso geopoliticamente”

Intendiamoci, non si tratta di +un’operazione speciale+ visto che Vladimir Putin ha deciso di mobilitarsi. Inoltre, la Russia dubitava dei suoi storici alleati, il suo primo corsetto. Ha infatti avviato una forma di dipendenza nei confronti della Cina e ha perso l’accesso al Mar Baltico, per lei molto importante, perché ha accelerato la scelta svedese e finlandese di aderire alla Nato”, ha spiegato il presidente francese, che si appresta a ricevere l’atteso arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky domenica sera a Parigi.

ILIl presidente francese Emmanuel Macron ha stimato, domenica, in un’intervista al quotidiano L’Opinion, che la Russia ha “perso geopoliticamente” la guerra in Ucraina e che sta entrando in “una forma di dipendenza rispetto alla Cina”.

“Era impensabile anche due anni fa. Quindi è già una sconfitta geopolitica. Diciamo la verità, la Russia non dovrebbe vincere la guerra militare. E lì, sta a noi capire come aiutare gli ucraini nel loro contrattacco, come preparare il rilascio delle garanzie di sicurezza per le trattative che saranno inevitabili”, ha proseguito.

“Ho sempre affermato che, a lungo termine, l’architettura di sicurezza europea dovrà proteggere completamente l’Ucraina in futuro. Ma dovrà progettare il non confronto con la Russia e ricostruire equilibri sostenibili. Ma ci sono ancora molti passi da fare per fare a quello “, ha aggiunto.