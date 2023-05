Elezioni in Turchia: Erdogan scende sotto il 50% e cresce la probabilità di un secondo turno il 28 maggio

Secondo l’agenzia ufficiale Anadolu, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, alla luce del vantaggio mediatico ufficiale all’inizio della serata del 14 maggio, è sceso a meno del 50% dopo lo spoglio di quasi tutti i voti.

Alle 23:00 ora locale (22:00 ora belga), il capo dello Stato ha raccolto il 49,94% dei voti in quasi il 90% delle schede contate, secondo l’agenzia Anadolu, aprendo le porte a un secondo turno il 28 maggio . Il suo rivale e leader dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu avrebbe vinto con il 44,3% dei voti. Il candidato ultranazionalista Sinan Ogan, terzo candidato in queste elezioni, ha ricevuto il 5,3%.

Pochi minuti fa, Recep Tayyip Erdogan ha esortato l’opposizione a evitare di trarre conclusioni.frettoloso“mentre conta”democrazia“Le votazioni sono in corso. Ogni valutazione prematura equivarrebbe a”VuoleHa scritto su Twitter “The Will of the Nation”, in risposta alle dichiarazioni dell’opposizione che ha avanzato nel primo conteggio, ha ringraziato i suoi sostenitori e ha chiesto ai funzionari elettorali di non lasciare i seggi prima di ottenere un risultato finale. .

Anche il candidato dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu ha chiesto ai funzionari di rimanere al loro posto e ha detto ai suoi sostenitori di prepararsi per una lunga notte. “Gente mia, stanotte non dormiremoCosì annunciato su Twitter. Ha accusato l’agenzia di stampa ufficiale AnadoluCospirazionePer manipolare i dati, osservando che questa vicenda, che ha dato risultati preliminari con il presidente Erdogan circa il 60% dei voti, ora ha ridotto il numero a meno del 50%.