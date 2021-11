Emmanuel Macron ha cambiato la bandiera francese!

La famosa bandiera francese Bleu-Blanc-Rouge è stata modificata dal presidente Emmanuel Macron. Se il bianco e il rosso non si muovono di un pollice, il blu non è più lo stesso da luglio 2020.

Un cambiamento che è passato inosservato alla maggioranza delle persone ma che attualmente è in discussione. Ora il colore blu che compone la bandiera è più vicino al blu scuro mentre in precedenza era un pigmento di cobalto. Questa decisione di Emmanuel Macron sarebbe stata incoraggiata dal direttore delle operazioni dell’Eliseo, Arnaud Juliens, e dal consigliere per la memoria del presidente, Bruno Roger Petti, spiega il capo del Servizio politico Europa 1, Luis de Raguenelle.

Questa sfumatura di blu ricorda la bandiera francese prima del 1976. Il presidente dell’epoca, Valéry Giscard d’Estaing, scelse di schiarire il blu che era per la rivoluzione, come dimostra Europa 1, un modo per allinearlo maggiormente al bandiera europea. Informazioni già apparse nel libro di Elliot Blondi e Paul Larrotroro, Il segreto dell’EliseoÈ uscito lo scorso settembre.

Abbiamo appreso da France Info che questa decisione è legittima per un capo di stato. “Fa parte di una serie di vantaggi. La Presidenza della Repubblica in Francia è un tipo di monarchia repubblicanaLo storico Jean Garrigues ha affermato, quindi, che Emmanuel Macron ha il diritto di modificare lo stemma nazionale.