La condanna di Donald Trump nel processo per presunto pagamento di una porno star è stata rinviata a settembre

Donald Trump durante la conferenza politica “Path to the Majority” tenuta dalla Faith and Freedom Alliance a Washington, il 22 giugno 2024. Samuel Corum/AFP

La sentenza nel processo penale di Donald Trump per l’accusa di pagamenti nascosti alla porno star Stormy Daniels è stata rinviata di nove giorni, da martedì 2 luglio al 18 settembre. È questo il primo impatto tangibile della decisione della Corte Suprema americana, che ha prorogato, un giorno fa, l’immunità dell’ex presidente americano.

“La data della sentenza dell’11 luglio è quindi vacante”. et al “Rinviato al 18 settembre se ancora necessario.”ovvero circa sei settimane prima delle elezioni presidenziali, il 5 novembre, ha scritto il giudice di New York Juan Merchan in una decisione notificata alle parti e pubblicata martedì.

Ciò alleggerirà notevolmente, nel prossimo futuro, il calendario giudiziario per il candidato alla Casa Bianca. Perché la sentenza, che potrebbe comportare una pena detentiva fino a quattro anni, era prevista inizialmente quattro giorni prima della Convention repubblicana – che si terrà dal 15 al 18 luglio a Milwaukee (Wisconsin) – durante la quale dovrebbe aver luogo l’insediamento di Donald Trump è ufficialmente presidente. candidato.

Leggi anche | Il materiale è riservato ai nostri abbonati La Corte Suprema consegna una grande vittoria a Donald Trump sulla questione dell’immunità presidenziale Aggiungi alle tue scelte

Il giudice Merchan, che ha presieduto il processo di impeachment di Donald Trump tra aprile e maggio, il primo processo penale contro un ex presidente degli Stati Uniti, ha preso la sua decisione poche ore dopo che l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan aveva dichiarato che era disponibile al rinvio.

Lunedì, sulla scia della decisione della Corte Suprema, gli avvocati di Donald Trump hanno scritto al giudice Merchant per chiedere l’annullamento del verdetto unanime del 30 maggio della giuria: l’ex presidente era stato successivamente condannato per trentaquattro reati contabili. Frode per nascondere agli elettori il pagamento di 130.000 dollari (120.000 euro) alla star del cinema per adulti Stormy Daniels, alla fine della campagna elettorale presidenziale del 2016.

Sul suo social Truth Network, il miliardario repubblicano Ha reagito immediatamente Assicurando in maiuscolo che si tratta di a “esenzione totale”mentre il giudice non si è mai pronunciato nel merito della richiesta.

Una situazione senza precedenti per un contendente alla Casa Bianca

La difesa aveva già invocato senza successo la sua immunità per ostacolare parte del caso. Ma per gli avvocati, la decisione della Corte Suprema del giorno prima a maggioranza conservatrice, nella quale c’è anche il presidente degli Stati Uniti “Ha diritto almeno ad una presunzione di immunità per le sue azioni ufficiali.”rimescola le carte.

“Durante il processo e le sue argomentazioni conclusive, l’accusa si è concentrata in modo molto pregiudizievole sulle prove derivanti da atti ufficiali, come le testimonianze su eventi accaduti nello Studio Ovale.” (…) Post sui social network [sur les comptes de Donald Trump en tant que président] E registrazioni di telefonate che includevano Donald Trump mentre era in carica nel 2017 », sostengono in un documento preparatorio al loro appello, pubblicato martedì. L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan crede a queste argomentazioni “Infondato” Ma non si è opposto allo studio della richiesta.

Leggi anche | Il materiale è riservato ai nostri abbonati Gli europei sono preoccupati per il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca Aggiungi alle tue scelte

Donald Trump era solo un candidato alle presidenziali del 2016 quando, al termine della campagna, Stormy Daniels, il cui vero nome è Stephanie Clifford, ricevette un pagamento di 130.000 dollari per tacere su una relazione sessuale che afferma di aver avuto nel 2006 con lei marito. Imprenditore repubblicano, cosa che quest’ultimo nega.

Applicazione universale Buongiorno mondo Ogni mattina trovi la nostra selezione di 20 articoli da non perdere Scarica l’applicazione

Il denaro è stato pagato dall’ex confidente del candidato, Michael Cohen. Ma dal compenso che Donald Trump ha riconosciuto al suo fedele luogotenente, nel 2017, mentre era alla Casa Bianca, nasce l’accusa per frode contabile.

“Anche in questo caso, che è il più lontano immaginabile dalle sue responsabilità ufficiali, alcune delle azioni criminalizzate sono avvenute dopo il suo insediamento”.Lo conferma all’AFP Asha Rangappa, docente all’Università di Yale (Connecticut) ed ex agente dell’FBI. “Ci diciamo istintivamente che questi non possono essere atti ufficiali, ma piuttosto giudiziari [suprême] Ha dato pochissime indicazioni (…) “È difficile determinare cosa verrà preso in considerazione e cosa non verrà preso in considerazione”.Lei avverte.

Se Donald Trump, 78 anni, rischia il carcere, un giudice potrebbe anche imporre una pena alternativa come la sospensione e la libertà vigilata. Il repubblicano potrebbe ricorrere in appello, ma in ogni caso si tratterebbe di uno scenario senza precedenti per un contendente alla Casa Bianca.

Leggi anche | Il materiale è riservato ai nostri abbonati Elezioni presidenziali americane: chi sostituirà Joe Biden o Donald Trump se abbandonano la campagna? Aggiungi alle tue scelte

Il mondo con l’Agence France-Presse

Riutilizza questo contenuto