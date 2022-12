“È difficile vivere con tre anni senza stipendio”, Yves Lecoq parla della sua complicata situazione finanziaria | Le persone

Venerdì 9 dicembre, il comico Yves Lecoq è stato ospite di Faustine Pollaert nello spettacolo “Si inizia oggi” in onda su France 2. Il famoso sosia francese ha rivelato alcuni segreti sulle sue difficoltà finanziarie durante un’edizione speciale dal titolo “Comedians: They Reveal We hanno i loro volti nascosti. “Gli ultimi tre anni sono stati molto difficili, perché è difficile vivere tre anni senza paga”, ha detto l’inseparabile comico Guignols de l’info.

Yves Lecoq ha poi spiegato di essere stato costretto a “vendere i suoi averi, spesso all’asta” a prezzi che non gli avrebbero permesso di pagare i suoi debiti. Alla domanda di Faustin Bullert sul suo attuale stato d’animo, il sosia di 76 anni era più ottimista riguardo al futuro. “Sono alla fine del mio dolore, ed è un dolore fisico, quindi non è molto grave.” Poi ha sottolineato che il peggio era ormai alle spalle: “La salute non è poi così male. Non mi sono ancora salvato, ma tengo duro e godo di ottima salute”.