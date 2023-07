Elon Musk e Marc Zuckerberg si affronteranno davvero in un combattimento MMA a UFC 300?

davanti l’UFC 290Dana White ha fornito alcune informazioni sulla potenziale lotta tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Alla domanda se entrambi volessero organizzare il combattimento nell’ambito dell’UFC, Dana White ha confermato che era “100%”. Intervista di Media canadesi di TSNTuttavia, ha valutato l’entusiasmo mostrato da alcuni fan:Abbiamo due ragazzi che non hanno mai combattuto professionalmente e sono in due classi di peso completamente diverse.“.

Fu così indicato il primo ostacolo all’organizzazione del confronto tra i due uomini. Questo è un problema normativo relativo al peso dei combattenti. Oltre alla differenza di età di 13 anni (39 anni, + -1,73 m e +70 kg casting M. Zuckerberg; 52 risposta, + -1,88 me + -85 kg Quanto a Mr. Musk), l’attuale capo di SpaceX sarebbe circa quindici chilogrammi più pesante di Mr. Zuckerberg. Rendere la lotta “ingiusta” come sembrano le cose.

Inoltre, il presidente dell’Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana White ha anche specificato che se questo gioco si svolgerà, farà parte di una “mostra”, al di fuori della competizione ufficiale dell’UFC, ma con il suo supporto.

Tuttavia, è necessario trovare un paese che accetti di ospitare l’evento. Per questa domanda, Mr. White ha suggerito che questo non sarebbe stato un problema. “Non importa quale paese dica “no”, tutti gli altri paesi o paesi diranno “s씓

Il presidente dell’UFC era comunque molto interessato. Opportunità di lavoro unica. per lui, “Questa sarà la più grande battaglia nella storia degli sport da combattimentoAnche le entrate derivanti da questo poster sono stimate.miliardi di dollari di fatturatoIn particolare in base al fatto che il pay-per-view può esplodere a causa della fama degli intervistatori e della natura insolita di una tale lotta.

Infine sulla data e su quando vorrebbe che si svolgesse questo possibile duello, ha dichiarato di avere un’idea di una data ma non l’avrebbe annunciata fino a quando tutto non fosse finito. Potenzialmente a UFC 300? “No, non sarà per UFC 300.Tuttavia, ha spiegato.

Secondo altre persone potenzialmente coinvolte nel progetto, durante UFC 300 non dovrebbe verificarsi un possibile “match” tra le due personalità più in vista dei social media. Infine, Un portavoce di Meta ha negato che ci siano state discussioni tra Chael Sonnen e Mr. Zuckerberg in merito a questo potenziale scontro all’UFC 300..