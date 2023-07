La bella bici di Ravel: Vaux-sur-Sûre, sabato 15 luglio 2023

Chantal era destinata a diventare giornalista, ma l’incontro nel 1964 con Jean-Jacques Depot, suo marito, le riservò una professione completamente diversa. Infatti, comporrà per lei e la farà diventare una cantante. Chantal proverà anche a alternarsi al cinema con Jean-Luc Godart o Pierre Chernia. Registrerà alcuni dischi yé-yé e poi abbandonerà il lavoro per crescere i suoi figli.

Nel 1972 la canzone riprende e tre anni dopo, dopo aver sostituito Brigitte Bardot, si ritroverà in un popolare programma televisivo di Maritti e Gilbert Carpentier. la sua canzone ” Addio belle sciarpe” Scritto da Jean-Jacques è stato un successo e in seguito ha scritto un album per questo: “Vuoi ballare, nonna?”. Farai serie di successo per i bambini e organizzerai spettacoli di magia e grandiosi per loro.

Passarono gli anni e alla fine del 2000 Chantal iniziò ad esibirsi in discoteche dove ebbe successo. I bambini di ieri non l’hanno dimenticata, ma ha conquistato anche le nuove generazioni. Chantal è in tournée 2023-2024 con il suo nuovo spettacolo su: “sentiero incantato” E dall’inizio di luglio 2023 ha pubblicato il suo DVD “bambola di zucchero”. Per le date, lo è ici.